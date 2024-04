Las 10 claves del BMW 330e Plug-In Hybrid: confort y prestaciones premium en un clásico "enchufable"

3- El diseño interior mantiene el mismo concepto de entregar al comprador lo que viene a buscar. Los materiales, las terminaciones y los detalles responden a un modelo premium. Aunque no venga de Alemania (los que se fabrican en ese país se destinan al mercado europeo), su origen mexicano no implica menor exigencia. Desde allí se abastece a Estados Unidos, donde no cualquier vehículo entra si no cumple un alto nivel de calidad. El tablero y la pantalla multimedia están integrado en un amplio panel digital que abarca desde un extremo del vehículo hasta la mitad del habitáculo. Allí se concentra, por un lado, la información del vehículo (ya no cuenta con relojes analógicos) y, por otro, todo lo referido a conectividad, climatización y navegación. Otro cambio es la desaparición de la palanca para accionar la caja automática que ahora fue reemplazada por un switch de fácil uso. El resto es lo que tiene acostumbrado BMW a sus usuarios: un ambiente elegante y confortable, butacas de cuero cómodas y de buena sujeción, una posición de manejo que se adapta a cada conductor gracias a los ajustes que ofrece y un volante con muy agarre. Las plazas traseras son amplias para la comodidad de quienes viajen en la parte posterior.