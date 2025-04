Guerra comercial: Ford congela sus exportaciones a China por aranceles de represalia

A principios de esta semana, Trump sugirió que estaba considerando una modificación a los aranceles relacionados con el sector automotor, lo que indicaría que podría permitir excepciones a los gravámenes existentes.

Intensa semana de negociaciones

Esta semana que arranca el lunes el presidente Trump espera alcanzar acuerdos con Europa, China y otros, hasta ahora no hubo más que eso: comentarios positivos, pero ningún acuerdo firmado.

ford Depositphotos

Cabe recordar que este jueves el mandatario estadounidense sugirió que podría estar cerca el fin de las subas de aranceles recíprocos a China, y que un acuerdo sobre el futuro de la plataforma de redes sociales TikTok tal vez tenga que esperar.

“No quiero que suban más porque, en cierto punto, hace que la gente deje de comprar”, dijo Trump a periodistas en la Casa Blanca, en referencia a los aranceles. “Así que puede que no quiera subir más, o ni siquiera alcanzar ese nivel. Tal vez quiera bajarlos, porque uno quiere que la gente compre, y llegado un punto, la gente no va a comprar”.