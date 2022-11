Contundente dictamen sacude a Macri por espionaje y pulveriza el “cuentapropismo”

Increíblemente, es la primera vez que se unifican hechos relatados en las causas Instituto Patria, Super Mario Bros que se inició en Lomas de Zamora, “Gestapo”, D´Alessio y bases AMBA para señalar que Macri debe, al menos, ser investigado. Quedó así formalmente imputado en una causa que está bajo investigación de Picardi junto al juez Marcelo Martínez de Giorgi. Y de paso, dejó en ridículo la decisión de la Cámara Federal que bautizó el accionar de espías sobre víctimas como por ejemplo la hermana del mandatario Florencia Macri como una iniciativa de agentes “cuentapropistas”. Sin animarse a decirlo en voz alta, nadie en tribunales toma con rigor jurídico esa decisión que es como ponerle una curita a una represa rajada. El explosivo dictamen –sobre el que el fiscal viene trabajando desde hace varios meses bajo el radar del PRO- volvió a poner los nervios de punta en el primer anillo de confianza de Macri, pero adquiere especial relevancia dentro de la interna política feroz que disputan dentro de la coalición opositora, con acusaciones cruzadas de algunos referentes como Elisa Carrió, los señalamientos de Facundo Manes y el silencio del PRO y de un sector de la UCR para quienes no son extrañas estas prácticas y en off the record las describen como una metodología arraigada que amenaza con convertirse en un sello de autor.