Duro golpe a Mauricio Macri en el PRO: se queda sin lapicera en Córdoba de cara al 2027 + Seguir en









La lista opositora se quedó con la jefatura del PRO local y la conducción del órgano encargado de las alianzas electorales del partido de Mauricio Macri

Mauricio Macri se quedó sin lapicera para armar listas en el PRO de Córdoba.

Mauricio Macri perdió el control del PRO en uno de los principales distritos electorales del país y complica así su armado político de cara a los comicios 2027. En medio de la fuga de Luis Juez a La Libertad Avanza y luego del triunfo del partido de Karina Milei en las legislativas nacionales de octubre pasado en ese distrito, el ex presidente se queda sin lapicera para armar la boleta del próximo año en Córdoba.

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Es que este domingo, después de haber atravesado más de tres intervenciones de carácter nacional que la Justicia Electoral declaró nulas, el PRO fue a internas en esa provincia y se impuso la lista impulsada por Oscar Agost Carreño, principal opositor interno a Macri en el partido. Los afilados del PRO cordobés concurrieron a votar en más de 40 lugares de votación habilitados entre las 10 y las 16 horas y consagraron al ex legislador Óscar Tamis como nuevo presidente del partido amarillo en la provincia.

Afiliados PRO en Córdoba Los departamentos de Capital, San Justo, Colón y Santa María registraron los mayores niveles de concurrencia. El proceso fue organizado y fiscalizado conforme al reglamento partidario, con la intervención de la Junta Electoral y bajo el marco legal correspondiente. Las mesas funcionaron con normalidad, hubo fiscales acreditados y se cumplieron los procedimientos establecidos para garantizar transparencia, legalidad y legitimidad en cada etapa de la votación y del escrutinio.

"La democracia interna no se cuestiona desde afuera ni se condiciona con denuncias mediáticas; se ejerce participando. Los afiliados del PRO Córdoba lo entendieron así y se expresaron en las urnas, defendiendo con su voto el derecho a elegir y a ser elegidos", expresaron desde la lista ganadora en un claro mensaje a la judicialización del partido impulsada por Macri desde la Ciudad de Buenos Aires.

En los cuartos oscuros solo estuvieron disponibles las boletas de la lista Córdoba Amarilla de Agosto Carreño y Laura Rodríguez Machado, ya que la lista opositora del macrismo no imprimió boletas ni desplegó fiscales en los establecimientos, lo que en la práctica dejó la oferta electoral reducida a una sola opción visible para los votantes.

Mauricio Macri, sin lista La lista de Macri había presentado más de 90 reclamos ante la Junta Electoral partidaria y 11 recursos judiciales, todos rechazados. La Justicia terminó convalidando el proceso, lo que dejó firme el esquema electoral con el que finalmente se votó. La legisladora Patricia Botta, pese a su cercanía política con el espacio "Somos PRO" referenciado en Soher El Sukaria, se presentó a votar. “Somos PRO”, la línea interna que impulsaba Macri, había presentado boletas para competir pero fueron objetadas por su diseño al incluir la imagen del ex presidente. Según la reglamentación, no se pueden utilizar imágenes de dirigentes vivos que no sean candidatos medida que llevó a la Junta Electoral a realizar una intimación que no tuvo respuesta y quedó fuera de la interna. Rodríguez Machado será la nueva presidenta de la Asamblea del PRO, el órgano encargado de definir las alianzas electorales para los comicios de 2027. De línea directa con La Libertad Avanza, el resultado de la interna del PRO cordobés de este domingo deja a Macri casi afuera de la disputa electoral en uno de los principales distrito electorales del país.