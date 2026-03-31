Maximiliano Pullaro respaldó las PASO: "Está bueno que haya una herramienta para ordenar"

El gobernador de Santa Fe se expresó sobre la reforma electoral empujada por Javier Milei, que incluye la eliminación de las primarias. Le abrió la puerta a una alianza con Mauricio Macri.

El gobernador de Santa Fe, Maximiliano Pullaro , se refirió a la reforma política que impulsa el presidente Javier Milei y se mostró en contra de eliminar las Primarias Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO). “Está bueno que haya una herramienta para ordenar” , aseguró el mandatario radical.

El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.

En la sala de máquinas de la Casa Rosada trabajan en un proyecto que, entre otros puntos, contempla la eliminación definitiva de las primarias , así como también la implementación plena de la Boleta Única Papel (BUP) , con las elecciones presidenciales del 2027 en el horizonte próximo.

Así las cosas, los partidos políticos encienden las alarmas de cara a la iniciativa del oficialismo. Pullaro, en ese marco, comentó: “Si nosotros queremos generar una alternativa al Gobierno nacional y al kirchnerismo está bueno que haya una herramienta para ordenar”.

"Mi opinión es que las Paso son una herramienta válida para que la sociedad elija a los candidatos", completó. Cabe recordar que Santa Fe es una de las provincias que todavía utiliza el sistema de PASO para sus compulsas locales.

En el terreno político, volvió a agitar la necesidad de una alternativa por fuera del mileismo y del peronismo K.

“El kirchnerismo no va a representar más del 22% y el presidente tampoco va a superar el 30%. No va a haber un triunfo en primera vuelta. Va a ser fácil entrar al balotaje si no sos kirchnerista. Pero eso hay que armarlo”, evaluó el mandatario en diálogo con la prensa.

Pullaro Maximiliano Pullaro le abrió la puerta a un frente con Mauricio Macri.

Con ese norte, el funcionario litoraleño le abrió la puerta a una alianza con Mauricio Macri y recordó que su frente provincial, Unidos para Cambiar Santa Fe, incluye al PRO, al socialismo y a otras fuerzas políticas.

“No es un gobierno ideológico, sino un gobierno que estudia los problemas y pretende resolverlos. En el orden nacional deberíamos generar algo similar a Unidos”, destacó el gobernador.

Por otra parte, Pullaro analizó la coyuntura económica y social del país y aseguró que el escenario, en materia de empleo, es complicado para toda la Argentina. Recordó que las provincias tuvieron una caída muy grande de recursos, con bajas del 9% de la coparticipación tanto en enero como en febrero, mientras que en marzo el declive fue del 7%.

Dijo, a la par, que “las empresas no la van a pasar bien, salvo la metalmecánica asociada al campo y el agro”.