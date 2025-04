Ahora sí: se filtró cuándo y dónde será el regreso de Franco Colapinto a la Fórmula 1

Este martes, Horacio Marín, CEO de YPF, brindó una entrevista en la señal América 24. Aunque le consultaron sobre el eventual regreso de Colapinto, el jefe de la petrolera, uno de los main sponsors del piloto nacional, evitó dar una respuesta.

Sin embargo, tras la negativa, el conductor lo despidió a Marín y pasó a un móvil. El micrófono quedó enganchado: "En Imola", se escuchó de fondo. Y el tema detonó en las redes de inmediato.

CONFIRMADO



HORACIO MARIN, presidente de YPF, tuvo un descuido en vivo y ASEGURO EN OFF QUE COLAPINTO CORRE EN IMOLA.



SE VIENEEEEE SE VIENEEEEEEE pic.twitter.com/jw8Pb29dOp — Alpine Argentina F1 (@TeamAlpineArg) April 29, 2025

Hasta el momento, Colapinto estuvo acompañando a Alpine en casi todos los eventos de la temporada, ya sea en el paddock como en el simulador en la sede de Enstone. No obstante, no participará del próximo Gran Premio de Miami, ya que la escudería francesa decidió no incluirlo para evitar tensiones internas, según trascendió.

Es que Alpine viene de sufrir un duro revés en Arabia Saudita, donde el equipo no sumó puntos, por lo que había trascendido que autoridades se reunieron con Franco y su entorno para darle rienda a su regreso a la Fórmula 1.

Así las cosas, todo indica que Colapinto regresará a la Fórmula 1 en Imola, el fin de semana del 18 de mayo. Al parecer, el tiempo de Doohan se agotó y Alpine moverá sus fichas para tener de titular al piloto que tanto buscó.