Fórmula1: la ex escudería de Franco Colapinto tiene un mejor arranque de temporada que años anteriores

La escudería Williams a la que perteneció Franco Colapinto y lo hizo correr en Fórmula 1 está en uno de sus mejores comienzos de temporada desde hace varios años. Los pilotos del equipo inglés, Carlos Sainz y Alex Albon, antiguo compañero del argentino, colocaron a la marca en el quinto lugar del campeonato de constructores y no les va mal en las carreras.

Hace nueve años que no tenían un inicio de temporada de esta manera . En 2016, la familia Williams aún era dueña y señora del equipo que fundaron en 1977. Felipe Massa y Valtteri Bottas eran sus pilotos y llevaron en un año a que los británicos terminaran quintos en el Mundial de Constructores.

Williams si sigue a este ritmo podría obtener buenos resultados en el Gran Premio de Miami. Sus Pilotos ya demostraron ser capaces de dominar el monoplaza azul y dar buenos resultados al equipo.

Alpine: la escudería de Franco Colapinto en contramano a Williams

Franco Colapinto viene de Williams a Alpine. Eso sí, ya no como piloto titular sino como reserva, por lo que todavía no participó de ninguna carrera. Así como el equipo azul tiene un buen momento, por ahora el equipo del argentino no le está atinando en las fechas hasta ahora.

Si bien Alpine sumó seis puntos en concreto, con la finalización en la séptima posición de Pierre Gasly en Bahréin, su compañero Jack Doohan no está mostrando un rendimiento digno de un piloto de Fórmula 1. Esto hace que la escudería se coloque en el noveno puesto en la tabla y haya dudas sobre la continuidad del corredor Australiano en el equipo. El reemplazo de Franco Colapinto podría verse pronto pero el equipo aún sigue apostando por Doohan.