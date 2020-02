Argentina Open: Casper Ruud, el noruego que imitaba a Nadal y enfrenta a los rivales de su padre

“Lo típico son los deportes de invierno, como sky, snowboard, hockey. Tenemos grandes atletas invernales, pero de a poco vamos teniendo presencia en otras disciplinas internacionales, como el tenis, golf, fútbol”, apunta el joven nacido en Oslo hace 21 años en diálogo con Ámbito.

En su país el clima es un factor determinante en cualquier actividad. Durante los seis meses de calor se juega al tenis en canchas de polvo, y en los seis de invierno sobre cemento bajo techo. El frío castiga y la nieve abunda, allí el porqué de la legendaria tradición noruega en disciplinas invernales: es la nación más exitosa con casi 400 medallas, un tercio de las cuales son de oro.

Sin embargo, Christian Ruud comenzó a cambiar la historia hace casi tres décadas, cuando se insertó en el tenis profesional. En 1995 llegó a la final de Bastad, en Suecia, y también alcanzó su mejor ranking, el puesto 39. Toda su experiencia se la volcó a su hijo Casper, quien es uno de los máximos exponentes de la nueva generación mundial.

“Gran parte de mi éxito se lo debo a mi padre, era estricto y me mantenía enfocado. Noruega no es un país fácil para convertirse en un tenista profesional, pero él me ayudó a lograrlo y siempre voy a estar agradecido”, rememora el más chico de la dinastía.

Haber surgido de la tierra de los fiordos tuvo como complicación la falta de roce con rivales de fuste. “Yo era el mejor de mi camada, jugábamos mucho, ganaba. Pero cuando empecé a viajar, y mi padre ya lo sabía, me di cuenta que no podía quedarme en mi país toda la vida”, esboza Casper, dueño de una fisonomía típicamente escandinava.

La decisión de irse de su país y la elección de un nuevo entrenador cambiaron el destino del número 45 del ranking, su mejor puesto: “Tenía varias opciones y España era la mejor, no era tan lejos y había buenos jugadores. A los 15 años empecé a trabajar con un coach español, Pedro Rico, con el que terminé en 2018, y pasaba tiempo en la Academia en Mallorca. Así conocí la cultura tenística española”.

Esa academia a la que se refiere es la Rafa Nadal Academy en la tierra natal del legendario jugador manacorí, la cual, afirma, fue una de las claves de su evolución. “Mi mayor cambio estuvo en la intensidad. Pienso que entrenar en Mallorca tuvo mucho que ver. En las últimas temporadas mejoré bastante, me metí en el Top 50”, sostiene.

La elección del lugar para desarrollarse como tenista no fue casual. “Nadal era mi ídolo de la infancia, lo imitaba, quería jugar como él”, cuenta, aunque aclara que hoy ya no puede hacerlo: “Sí trato de aprender de él, pero en lo físico es muy difícil seguirlo”.

“La intensidad que Rafa pone en cada entrenamiento y en cada partido es increíble. Él tiene 33, 34 años, yo debería ser mucho más intenso, tengo 21, todavía soy joven”, analiza Ruud, que el año pasado estuvo entrenando con Toni, tío del tenista zurdo. “Es muy estricto y muy claro en su mentalidad, un gran coach. Siempre trata de correr tus límites y te desafía, pero eso lleva a tener muy buenos resultados después”, revela.

Ruud no parece un frío deportista escandinavo. Hace bromas consigo mismo, su padre y hasta un puñado de hinchas noruegos que lo acompañaron en su debut en el ATP porteño. “No los conozco y tampoco sé bien qué hacen acá, están muy lejos de casa”, duda entre risas.

Una gran curiosidad es que algunos de los jugadores a los que tiene que enfrentar fueron también rivales de Christian. El año pasado jugó dobles en el US Open contra Leander Paes y “mi papá me dijo cómo ganarle. Al final le ganamos los dos. Me pasó lo mismo con Roger Federer, que me ganó en Roland Garros. Mi padre entrenó con él cuando Roger era muy joven. Seguramente lo conoce más a él que a mí, ja”.

Entre ambos Ruud llevan la historia del tenis en Noruega, y el menor de los dos, como es lógico, busca superar al mayor. “Él es el mejor, pero cuando yo bata sus récords, voy a ser el que mande”, se ilusiona, al tiempo que afirma que juntos tienen “una gran relación”.

Finalista en Houston (polvo) el año pasado, Casper Ruud se siente un jugador típico de arcilla, más físico que agresivo. Según su propia perspectiva, el hecho de admirar a Nadal y de formarse en España lo emparentó mucho más a ese estilo que al del tenis europeo bajo techo.

Sin embargo, es bien firme al decir, casi como un chiste, que es “noruego, si digo otra cosa se enojan en mi país”. “Pero mi estilo se parece mucho más al de los españoles, y siento más natural el clay que el cemento”, percibe.

En la Argentina parece sentirse cómodo pese a las diferencias con su país de origen, y tal vez por ese puñado de compatriotas que lo alientan. También porque está junto a su padre, su guía y mentor. Ahora va por todas sus marcas y siempre con la intención de forjar su propia historia.