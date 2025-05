Argentinos sacó pasaje a octavos de la Copa Argentina en una tarde histórica

Durante el transcurso del primer tiempo, el elenco comandado por el director técnico Nicolás Diez ejerció una amplia hegemonía que no se pudo traducir en el marcador.

Por otra parte, "Excursio" no se quedó de brazos cruzados y compensó las individualidades técnicas de Argentinos con fuertes entradas a la pelota que embarraron el terreno de juego del estadio Pedro Bidegain.

Por este motivo, en el minuto 38, el club de Bajo Belgrano se quedó con un jugador menos: Thiago Tomás Schiavulli causó un fuerte choque aéreo que envió a Sebastián Nahuel Prieto al piso, el árbitro no dudó un solo segundo y le mostró la doble tarjeta amarilla.

En el complemento, el "Bicho" regresó al césped con la ambición de ser más dominante y arrollar a su rival. Excursionistas no tuvo ninguna oportunidad clara para achicar la ventaja de su contrincante y no mostró la misma actitud defensiva del primer tiempo. Por estos dos motivos puntuales, no pudieron evitar la catástrofe y quedaron eliminados de la Copa Argentina.

A los 2 minutos, Tomás Molina abrió el marcador a favor de Argentinos Juniors. El centrodelantero cabeceó con precisión dentro del área chica y envió la pelota al fondo de la red del arco custodiado por Nahuel Alejandro Cajal.

Seis minutos después, el "Bicho" amplió su ventaja. Alan Rodríguez realizó el pase que terminó en los pies del Ismael Sosa, el delantero recibió en una buena posición dentro del área chica y ejecutó un disparo potente.

A los 13, el elenco de La Paternal estiró su ventaja a 3-0 y selló su triunfo en el estadio Pedro Bidegain. Alan Rodríguez bajó la pelota adentro del área chica y realizó el pase que terminó en la definición potente de Leandro Lozano.

En los instantes finales, Argentinos generó diversas chances para concretar el cuarto gol, pero Excursionistas mostró una defensa sólida y no lo dejó anotar. Sin embargo, el resultado ya había definido al ganador.

