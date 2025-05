"Hambre, miseria y muerte": cómo es la vida en Annobón, la isla africana que perteneció al Virreinato del Río de la Plata y espera una respuesta del Gobierno

La isla solicitó ayuda al Gobierno argentino, pero aún no logró respuestas. Denuncian "humillaciones" por parte de Guinea Ecuatorial con una población que no puede escapar por vía segura.

La República de Annobón , que perteneció al Virreinato del Río de la Plata , denunció que vive una crisis humanitaria hace más de 50 años. Su primer ministro Orlando Cartagena Lagar describió una situación de "hambre, miseria y muerte" con un pueblo sometido a "humillaciones" y aún no obtuvo respuestas del Gobierno argentino ante los pedidos de ayuda.

Ante esta situación lanzó un pedido de ayuda al Gobierno argentino. Cartagena Lagar explicó a Ámbito aún no pudo tener contacto con el presidente Javier Milei y dijo que están trabajando "desde la base", tratando de dar con otros actores políticos.

Un dato no menor es que parte de sus habitantes debieron abandonar el territorio y se mudaron a la propia Guinea Ecuatorial. Desde la isla no se puede escapar con ninguna embarcación por lo que "los annoboneses toman el barco de Guinea -uno que envía comida para los militares que ocupan la isla- y van a Malabo".



En esa región reside la mayor parte de los annobenses "porque es el único sitio donde pueden estar". "Son la mano de obra barata para sobrevivir -pesca, carpintería- porque tampoco nos permiten acceder a puestos de relevancia", apuntó el primer ministro.

Por eso, resaltó: "Queremos ir a nuestro país. El 90% de la población vive fuera, por eso siempre dicen que no somos muchos. Somos pocos porque la gente muere de hambre".

annobon Parte de los habitantes de Annobón debieron abandonar la isla. Google Maps

Previo a su independencia, la isla solicitó un canal de diálogo con Guinea Ecuatorial para crear una "estructura de autonomía" y así gestionar a su propia población. Pero, en palabras de Cartagena Lagar, la respuesta fue negativa, acompañada de un "incremento de la agresividad" traducida en "hambruna, sufrimiento y amenaza permanente".

El funcionario ejemplifica que en 2023 se instaló la primera línea de teléfono en la isla pero al año siguiente fue quitada bajo el argumento de que "desde ahí sale mucha información" como forma de dejarlos "más aislados aún".

También denunció extracciones de sus minerales y la detención de más de 45 personas en los últimos 9 meses: "Los llevaron a las cárceles de Guinea, sometiéndolos a la desaparición. No sabemos en qué condiciones están desde que los llevaron".

Por qué la isla de Annobón pidió ayuda a Argentina

Entre los países a los que les solicitan ayuda se encuentra la Argentina, por haber formado parte del Virreinato del Río de la Plata: "De alguna forma tenemos ese lazo histórico que no tenemos con ningún pueblo africano. Hablamos español, a diferencia del resto de África, por tanto, tenemos que ir por donde nos entiendan primero".



En esa línea, destacó que en Argentina los recibieron "como si viviéramos allí, nos sentimos como en casa". En cuanto al Gobierno nacional, la isla aún no recibió respuesta, pero se encuentran "trabajando desde la base, que son los diputados, senadores y toda la sociedad civil", apuntó Cartagena y subrayó: "Todavía no tuvimos contacto directo con el presidente Javier Milei".

Sin embargo, se mostró esperanzado: "Ahora que estamos en los medios de comunicación, para sensibilizar un poco y llevar nuestro caso al conocimiento de la población, creo que lo estamos consiguiendo". Y enfatizó que "el siguiente paso sería el Gobierno": "Lo que me extraña es que después de todo ese revuelo, no hayan salido a decir nada".

bandera annobon Annobón llevó su caso a entidad internacionales como la ONU. @lagarorlando

Búsqueda de apoyo internacional

Annobón forma parte de la Organización de Naciones y Pueblos No Representados (UNPO), que da voz a territorios no reconocidos. Sobre la posibilidad de que otras naciones o entidades ofrezcan soporte, Cartagena Lagar apuntó que están "en la fase de darnos a conocer y de solicitar apoyo internacional".

Estas denuncias las llevaron a organismos internacionales "para que se den cuenta de aquel error de que los europeos puedan ir a África y formar los países que les da la gana. Que es el foco de muchos conflictos de África".

Además de subrayar que están trabajando con la ONU, con el antecedente de denunciar allí a Guinea Ecuatorial, también intentan dar con los gobiernos de España y Portugal, países con los que tienen "lazos históricos" desde la época colonial debido a que la isla pasó por gestiones de ambos durante el siglo XVIII.

En el corto plazo, piensan "seguir denunciando las violaciones de derechos humanos y exigiendo que la comunidad internacional intervenga, para exigir a Guinea Ecuatorial que cese esta violencia".

Sobre el pedido de ayuda, el primer ministro aclaró: "No estamos pidiendo un favor específico, porque parece que estamos mendigando. Pero es una situación humanitaria, de exterminio de un pueblo".

"No podemos ser países independientes, pero dependientes de decisiones coloniales que no favorecen el establecimiento de Estados sanos. Estamos pidiendo un reconocimiento de los políticos, que nos atiendan como pueblo independiente, pero que está sometido a una presión brutal", finalizó.