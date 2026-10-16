Boca contra Talleres: posibles formaciones, horario y dónde ver EN VIVO + Agregar ámbito en









El equipo del Vasco Arruabarrena va en busca de los tres puntos para llegar a la cima de la tabla anual, mientras que los dirigidos por Omar de Felipe buscarán salir de la última posición de la Zona A.

Boca se enfrente a Talleres por la 13.ª fecha del Torneo Clausura.

Boca recibirá este viernes a las 21.30 horas a Talleres en La Bombonera, por la decimotercera fecha del Torneo Clausura. En caso de ganar, el Xeneize pasaría a ocupar el primer puesto de la tabla anual, superando a Independiente Rivadavia que tendrá un partido menos, mientras que los cordobeses necesitan hacer lo propio para abandonar el último lugar de la Zona A y no complicarse en los promedios a futuro.

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Por el lado de los de la Ribera, Rodolfo Arruabarrena planteará un 11 alternativo con la mente puesta en la vuelta de la Copa Sudamericana, cuando el martes a las 21.30 se enfrenten al Vasco Da Gama en el Estadio Maracaná, aunque contará con la presencia de algunos titulares a sabiendas de que este encuentro también puede darles la chance de entrar a la Copa Libertadores del año que viene, si es que sostienen el primer lugar en las próximas fechas.

Leonel Flores, con chances de ser titular esta noche. La “T”, en cambio, alineará a los titulares con la “obligación” de ganar para tratar de salir del fondo de su zona. Ya sin posibilidades de clasificar a los playoff, dentro de las ocho primeras posiciones, lo único que se juegan es los promedios de los años venideros si es que no solucionan este mal momento futbolístico.

Cómo llegan Boca y Talleres al partido de hoy Por el lado del Xeneize, llegan después de perder este último martes frente al Vasco Da Gama en La Bombonera, abriendo las dudas de si Leandro Paredes tendrá que intensificar su vuelta para acomodar el mediocampo en el partido de vuelta. Además, en el último partido por el Torneo Clausura empataron 2 a 2 contra Instituto en Córdoba, con el aporte goleador de sus dos delanteros: Enner Valencia y Miguel Merentiel.

Talleres y un mal presente futbolístico. Talleres, por su parte, empató 0 a 0 frente a Independiente en el Estadio Mario Alberto Kempes y su gente está muy impaciente con el equipo. Sin ir más lejos, ganaron solo uno de los últimos nueve partidos, motivo que hizo desatar a los fanáticos en la jornada anterior. Además, la última vez que le ganaron a Boca de visitante fue hace seis años, en 2020, cuestión que, sumada a la mala racha, los mantiene en vilo en la previa del encuentro.

Las posibles formaciones de Boca y Talleres para esta noche La posible formación de Boca: Álvaro Montero; Leandro Lozano, Nicolás Figal, Ayrton Costa, Lautaro Blanco; Santiago Ascacíbar, Rodrigo Battaglia o Williams Alarcón, Milton Delgado; Carlos Palacios o Ángel Romero; Leonel Flores o Joaquín Ruíz, Miguel Merentiel. DT: Rodolfo Arruabarrena. Boca y Talleres, ambos con la necesidad de sumar de a tres. La posible formación de Talleres: Ezequiel Unsain; Augusto Schott, Matías Catalán, Román Riquelme, Gabriel Báez; Federico Fattori o Lautaro Ortiz, Matías Galarza, Giovani Baroni; Rick, Agustín Álvarez Martínez y Valentín Depietri. DT: Omar de Felippe. Boca Juniors contra Talleres: dónde ver en vivo y datos del partido Hora: 21.30. TV: TNT Sports. Árbitro: Luis Lobo Medina. VAR: José Carreras. Estadio: La Bombonera.