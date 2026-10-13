Paredes acelera su recuperación en Boca con el Superclásico como el gran objetivo

El capitán xeneize sufrió un desgarro en el isquiotibial derecho y se perdería cuatro partidos clave, incluidas las semifinales de la Copa Sudamericana ante Vasco da Gama. Con un plan de recuperación personalizado, apunta a regresar el 1 de noviembre frente a River, en La Bombonera.

Leandro Paredes puso en marcha un plan de recuperación personalizado para acortar los tiempos de rehabilitación de su desgarro.. El objetivo es volver el 1º de noviembre para enfrentar a River.

Leandro Paredes puso en marcha un plan de recuperación personalizado para acortar los tiempos de rehabilitación y volver a vestir la camiseta de Boca en una fecha clave. El capitán trabaja a diario con un kinesiólogo de confianza y tiene un objetivo marcado: llegar en condiciones al Superclásico ante River, el próximo 1 de noviembre en La Bombonera.

El mediocampista sufrió un desgarro de grado 2 en el isquiotibial derecho durante el empate 2-2 ante Instituto, en Córdoba, y tendrá al menos tres semanas de recuperación. Aunque su ausencia representa una baja sensible para el equipo de Rodolfo Arruabarrena, el cuerpo técnico y el jugador apuntan a una fecha especial para concretar su regreso: el 1 de noviembre, cuando el Xeneize reciba a River por la Fecha 15 del Torneo Clausura 2026.

La lesión se produjo después de apenas 17 minutos en cancha, cuando Paredes ingresó durante el segundo tiempo y sintió una molestia al realizar un pase y cambiar de ritmo. Los estudios médicos confirmaron el alcance de la lesión y obligaron al capitán a detener su actividad futbolística en un momento decisivo de la temporada.

Para acelerar la recuperación, el volante puso en marcha un plan de trabajo personalizado. El campeón del mundo realiza sesiones diarias en su domicilio con un kinesiólogo de confianza que lo acompaña desde hace años. La prioridad es respetar los tiempos biológicos de recuperación y llegar al clásico sin riesgos de una recaída.

La planificación contempla una recuperación de aproximadamente 20 a 21 días, aunque la fecha definitiva dependerá de la evolución del futbolista y de su respuesta a las distintas etapas de rehabilitación. La intención es que vuelva a entrenarse con normalidad antes de recibir el alta competitiva, sin adelantar los plazos por la importancia del encuentro ante River.

Leandro Paredes se perderá cuatro partidos tras sufrir un desgarro en el partido ante Instituto y comenzó una rehabilitación personalizada para poder volver a jugar el 1º de noviembre, cuando Boca se enfrente a River. X

Los cuatro partidos que se perdería el capitán de Boca

El primer impacto de la lesión se sentirá en la Copa Sudamericana. Boca deberá afrontar las semifinales ante Vasco da Gama sin una de sus principales referencias futbolísticas. La ida se jugará este martes 13 de octubre en La Bombonera, mientras que la revancha se disputará el 20 de octubre, en Brasil.

En el medio de la serie internacional, el conjunto xeneize recibirá a Talleres de Córdoba el 16 de octubre por el Torneo Clausura. Luego, el 25 de octubre, visitará a Independiente, en otro compromiso de la recta final de la fase regular. Si se cumplen los plazos estimados, Paredes se perderá esos cuatro encuentros y recién podría reaparecer frente a River.

El Superclásico tendrá un peso particular para Boca, que busca sostener sus aspiraciones en los distintos frentes de la temporada. Además de la Copa Sudamericana, el equipo pelea por mejorar su posición en el Clausura, avanzar en la Copa Argentina y asegurar una ubicación favorable en la Tabla Anual, clave para la clasificación a las competencias internacionales.

La ausencia del capitán también obliga a Arruabarrena a reorganizar el mediocampo. Entre las alternativas aparecen Milton Delgado, Santiago Ascacíbar, Tomás Belmonte y Alarcón, aunque las lesiones y la disponibilidad de los futbolistas condicionarán las decisiones del entrenador.

El panorama físico del plantel agrega dificultades. Tomás Aranda sufrió una fractura de peroné y su regreso se proyecta para 2027; Alan Velasco atraviesa la recuperación de un desgarro; Tomás Belmonte presenta una lesión en el menisco externo; Adam Bareiro padece una discopatía lumbar y Agustín Marchesín sufrió una rotura de ligamentos cruzados.

Tras la lesión de su capitán, el entrenador reconoció la importancia de su ausencia, aunque destacó las variantes disponibles: “Hemos perdido al capitán y al líder, tanto fuera como dentro del grupo, pero tenemos con qué suplantarlo, con otras características”.

Mientras Boca afronta una seguidilla determinante, Paredes concentra sus esfuerzos en la rehabilitación. El objetivo no es solamente volver a jugar, sino hacerlo en plenitud física para un partido que puede resultar decisivo en la definición del semestre. El 1 de noviembre aparece como la fecha señalada, aunque su presencia ante River dependerá de cómo evolucione durante las próximas semanas.