La tabla anual está al rojo vivo y cinco equipos pelean por el título de Campeón de Liga + Agregar ámbito en









A cuatro fechas del cierre de la temporada, Independiente Rivadavia lidera con 52 puntos, pero la goleada que sufrió ante Rosario Central ajustó la pelea. Boca y Argentinos Juniors están a una unidad, mientras que Vélez puede alcanzar la cima si gana su partido pendiente.

Independiente Rivadavia es el líder. River quiere acercarse

La definición del torneo de Campeón de Liga, que se entrega al equipo que termina el año en lo más alto de la tabla anual, entró en una etapa decisiva. Con apenas cuatro fechas por disputarse, varios clubes mantienen posibilidades de quedarse con el reconocimiento y la diferencia entre los principales candidatos es mínima.

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Independiente Rivadavia de Mendoza continúa como líder con 52 puntos, aunque su posición quedó bajo presión después de la derrota por 5-0 frente a Rosario Central. El resultado le permitió al conjunto rosarino acercarse y dejó abierta la disputa por el primer puesto.

Detrás del equipo mendocino aparecen Boca y Argentinos Juniors, ambos con 51 unidades. El Xeneize tuvo la oportunidad de superar al líder, pero empató 2-2 ante Instituto en Córdoba y no pudo aprovechar la caída de la Lepra mendocina.

Detrás del equipo mendocino aparecen Boca y Argentinos Juniors, ambos con 51 unidades. El Xeneize tuvo la oportunidad de superar al líder, pero empató 2-2 ante Instituto en Córdoba y no pudo aprovechar la caída de la Lepra mendocina. Rosario Central, por su parte, quedó cuarto con 50 puntos tras una victoria contundente que lo metió de lleno en la discusión. El equipo mostró capacidad de reacción y se posicionó a solo dos unidades de la cima.

Vélez puede alcanzar la punta y River busca acercarse Otro de los protagonistas es Vélez, que suma 49 puntos y tiene un partido pendiente. Este lunes visitará a Lanús desde las 16 y, si consigue una victoria, podrá llegar a los 52 puntos e igualar la línea de Independiente Rivadavia en lo más alto de la clasificación.

Más atrás aparecen Belgrano, con 48 puntos, e Instituto, con 47. Los dos equipos cordobeses necesitan una combinación de resultados favorable para meterse en la pelea, en un tramo del campeonato en el que quedan solamente 12 unidades en juego. River también conserva una posibilidad de acercarse a los primeros puestos. Actualmente ocupa el noveno lugar con 45 puntos, pero tiene un encuentro pendiente frente a Sarmiento de Junín. Si gana, alcanzará las 48 unidades y quedará a tiro de los equipos que hoy ocupan los puestos de vanguardia. Con la diferencia reducida entre los principales candidatos, cada partido será determinante para establecer quién termina la temporada en la cima de la tabla anual y se queda con el título de Campeón de Liga. Así está la pelea por el título de Campeón de Liga Independiente Rivadavia de Mendoza: 52 puntos. Boca: 51 puntos. Argentinos Juniors: 51 puntos. Rosario Central: 50 puntos. Vélez: 49 puntos (tiene un partido menos). Belgrano: 48 puntos. Instituto: 47 puntos. River ocupa el noveno puesto con 45 puntos, pero si gana su partido pendiente contra Sarmiento de Junín llegará a las 48 unidades.