Habló "Chapa" Retegui: ¿Irá o no con Carlos Tevez a Rosario Central?

"Hoy soy Secretario de Deportes de la Ciudad y tengo una responsabilidad enorme y no se trata sobre renunciar o no renunciar. Tengo una responsabilidad muy grande con el Jefe de Gobierno (Horacio Rodríguez Larreta), con su equipo de trabajo y con mucha gente de la Secretaría de Deportes", indicó.

Embed

Asimismo, añadió: "Hay muchas familias que dependen de mí y no me voy a ir de la noche a la mañana y dejar gente en la calle. A Carlos lo voy a acompañar en todo lo que pueda porque lo quiero y es mi amigo de corazón. No hay más nada que explicar y no hay doble comando".

"Yo soy amigo personal de Tevez muy amigo de él y de la familia. Hace una semana Central tenía técnico y este proyecto salió de la noche a la mañana. Carlos me ofreció, pero hoy tengo una responsabilidad muy grande. Soy una persona honesta y sé de ética", aseveró.

Al ser consultado sobre la posibilidad de alguna presión para no dejar su cargo sentenció: "Nadie de la política me llamó para apretarme, esas son barbaridades".