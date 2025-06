Lance Stroll, en el ojo de la tormenta: insultos, destrozos y polémica tras su baja en el GP de España

La escudería británica anunció en redes sociales que el canadiense no competiría el domingo en el Circuit de Barcelona-Catalunya debido a un cuadro de dolor persistente en la mano y la muñeca, consecuencia de una operación realizada en 2023. Sin embargo, medios internacionales como la BBC y Sky Sports F1 reportaron que hubo gritos, insultos e incluso destrozos en el box del equipo tras su pobre actuación en clasificación.

Estas versiones coinciden con la cobertura previa de la BBC, que había informado sobre un comportamiento “inaceptable” del piloto luego de quedar 14° en la Q2. Aunque desde Aston Martin insisten en que la lesión que lo dejó fuera de competencia no se produjo durante ese momento de furia, las dudas persisten.

La versión oficial: una lesión en la muñeca

En un comunicado, la escudería explicó que Lance Stroll venía arrastrando dolor en la muñeca desde hacía seis semanas, relacionado con la cirugía a la que se sometió en 2023. Según informaron, la decisión de bajarlo del GP fue médica, con el objetivo de priorizar su recuperación y evitar mayores complicaciones físicas.

Sin embargo, el hecho de que el piloto haya competido en la clasificación alimenta el escepticismo. En palabras de David Croft: “No me creo eso de ‘hemos estado monitoreando esto durante seis semanas’, porque si fuera así, no lo hubieran dejado correr la quali. Si sabían que podía no estar en condiciones, debieron poner a Felipe Drugovich antes”.

La crítica tiene fundamento: una vez que un piloto participa en la clasificación, no puede ser reemplazado en la carrera, lo que dejó a Aston Martin con un solo auto en la parrilla.

Drugovich, la alternativa que no fue

El brasileño Felipe Drugovich, piloto reserva del equipo, quedó marginado de la competencia pese a estar disponible. Según Croft, ya se evalúa seriamente que corra en el próximo GP de Canadá si Stroll no está en condiciones físicas ni emocionales de volver a subirse al monoplaza. “Felipe se merece la oportunidad. Es campeón de Fórmula 2 y quiere estar en la F1. No va a ir a Le Mans si tiene la chance de correr en Canadá”, remarcó el periodista.

El rendimiento de Aston Martin, en caída libre

Más allá de las polémicas, el presente deportivo de Aston Martin es preocupante. Con solo 16 puntos en el Campeonato de Constructores, el equipo marcha en la anteúltima posición, igualando con Sauber y apenas por delante de Alpine, donde compite el argentino Franco Colapinto.

El único que sumó para el equipo en España fue Fernando Alonso, quien finalizó 9° y logró sus primeros puntos de la temporada. El contraste con 2023, donde Aston Martin había arrancado como uno de los equipos revelación, es notorio.

¿Qué pasará con Stroll?

Las próximas semanas serán clave para el futuro de Lance Stroll en la Fórmula 1. Las versiones cruzadas, su bajo rendimiento y los altercados en boxes generan un combo explosivo en una escudería que no encuentra el rumbo. Si no mejora su comportamiento ni su estado físico, es probable que Aston Martin decida darle una oportunidad definitiva a Drugovich.

Por ahora, lo único seguro es que el escándalo no pasó desapercibido y reavivó los cuestionamientos sobre la continuidad de Stroll en la máxima categoría, más allá de su vínculo familiar con el dueño del equipo, Lawrence Stroll.