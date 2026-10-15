De levantar la Copa del Mundo y la Intercontinental a trabajar 8 horas en un polideportivo

Fue parte de la Albiceleste campeona de 1978 y también del ciclo dorado de Independiente, aunque hoy está alejado del fútbol.

Si bien no disputó la final, fue parte de uno de los encuentros más importantes de esa Copa del Mundo.

En un polideportivo de Córdoba, entre llamados telefónicos y vecinos que llegan a entrenar, trabaja un campeón del mundo. Miguel Ángel "Cata" Oviedo integró la Selección Argentina que levantó la Copa en 1978 y también formó parte del Independiente campeón de la Intercontinental de 1984. Después de dos décadas en el fútbol profesional, su vida tomó otro rumbo.

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A los 76 años, el exmediocampista continúa trabajando para la Municipalidad de Córdoba. Muchos todavía lo reconocen por sus años en Talleres, donde se convirtió en el futbolista con más partidos de la historia del club y consiguió el nivel que lo llevó hasta la Selección de César Luis Menotti.

Oviedo nació el 12 de octubre de 1950 y dio sus primeros pasos en Palermo, un club de barrio de Córdoba. También pasó por Racing de Nueva Italia y en 1973 debutó en Primera División con Instituto . Un año después llegó a Talleres .

Oviedo en el banco de suplentes, junto a otros integrantes de la selección.

El Cata se destacó como mediocampista y fue una pieza importante del conjunto cordobés durante los años 70. Alcanzó los 453 partidos oficiales y se convirtió en el jugador con más presencias en la historia de la T.

Uno de los momentos más recordados de aquella etapa fue la final del Nacional de 1977 frente a Independiente. Talleres estuvo muy cerca de quedarse con el campeonato, pero el Rojo consiguió un empate 2-2 en Córdoba y levantó el título pese a terminar el encuentro con ocho jugadores.

César Luis Menotti venía siguiendo a varios futbolistas de ese equipo y decidió convocar a Oviedo para disputar el Mundial de 1978. La citación lo llevó a compartir plantel con otros dos compañeros de Talleres.

El paso por la Selección Argentina en el Mundial '78 y la histórica goleada a Perú

Para el Mundial disputado en Argentina, Menotti eligió a tres jugadores de Talleres. Además del Cata, fueron convocados Luis Galván y Daniel Valencia, también protagonistas de la campaña del conjunto cordobés.

Oviedo debía competir por un lugar con futbolistas de enorme trayectoria. Su participación llegó en la goleada por 6-0 frente a Perú, en Rosario, uno de los partidos más recordados de aquel campeonato.

Argentina necesitaba ganar por cuatro goles de diferencia para alcanzar la final y terminó superando ampliamente ese margen. El cordobés ingresó durante el encuentro y sumó sus minutos con la camiseta albiceleste.

No estuvo en cancha durante el triunfo por 3-1 frente a Países Bajos. Años después contó que había cobrado u$s35.000 por la consagración y que todavía conservaba las camisetas utilizadas durante el torneo, pese a haber recibido ofertas para venderlas.

La medalla quedó al cuidado de una de sus hijas, mientras Oviedo decidió quedarse con aquellas camisetas como recuerdo del Mundial.

El Cata trabaja como administrativo y recepcionista en el Polideportivo Municipal Carlos Cerutti. Gentileza El Gráfico

Gloria en Independiente: campeón de la Copa Libertadores y la Intercontinental 1984

Después de sus grandes temporadas en Talleres, el mediocampista llegó a Independiente en 1983, seis años después de aquella final del Nacional perdida justamente frente al conjunto de Avellaneda. Compartió vestuario con Ricardo Bochini y Jorge Burruchaga y durante su primera temporada consiguió el Metropolitano de 1983.

Al año siguiente, Independiente ganó la Copa Libertadores después de vencer a Gremio por 1-0 en Brasil y empatar sin goles en la revancha. El equipo dirigido por José Omar Pastoriza consiguió así su séptimo título continental y se clasificó para enfrentar al Liverpool en la Copa Intercontinental.

La final se disputó en Tokio y terminó con un triunfo por 1-0 gracias a un gol de José Percudani. Oviedo no ingresó en ese partido, pero integró el plantel campeón. A esa altura, el Cata ya reunía el Mundial de 1978, el Metropolitano de 1983, la Libertadores y la Intercontinental de 1984.

Del retiro en Los Andes al trabajo administrativo en Córdoba

Tras su salida de Independiente, Oviedo regresó a Talleres y más adelante pasó por Deportivo Armenio. Su último club fue Los Andes, donde se retiró en 1993 después de veinte años como futbolista profesional.

Luego se recibió de entrenador y dirigió a Talleres, Racing de Córdoba y otros equipos de la liga cordobesa. Sin la continuidad que esperaba como técnico, comenzó a trabajar fuera del fútbol profesional.

La oportunidad llegó desde la Municipalidad de Córdoba, que lo incorporó al área de Deportes. Desde hace aproximadamente veinte años trabaja como administrativo y recepcionista en el Polideportivo Municipal Carlos Cerutti, ubicado en el barrio San Martín.

"Laburé toda la vida de lo que me tocó, sin pedir privilegios a nadie", contó sobre su presente. Todavía hay personas que lo reconocen por sus años en Talleres o por haber integrado la Selección campeona del mundo.

Actualmente cumple una jornada de 14 a 21 en el establecimiento municipal. Abre las instalaciones, atiende el teléfono y recibe a los vecinos que llegan para practicar deportes.