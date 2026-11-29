Guillermo Barros Schelotto habló sobre su futuro en Vélez tras la eliminación ante Independiente: qué dijo + Agregar ámbito en









El contrato del entrenador vence el 31 de diciembre y, tras la caída en los penales, anticipó que conversará con la dirigencia sobre su continuidad.

Guillermo Barros Schelotto llegó a Vélez en marzo de 2025, en reemplazo de Sebastián Domínguez.

Guillermo Barros Schelotto se refirió a su futuro como entrenador de Vélez después de la eliminación ante Independiente en los cuartos de final del Torneo Clausura. Con su contrato próximo a vencer el 31 de diciembre, el futuro del Mellizo en el club de Liniers quedó entre los temas centrales tras el cierre de la participación del equipo en el certamen.

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Qué dijo Guillermo Barros Schelotto sobre su continuidad En conferencia de prensa, el técnico explicó que las conversaciones por una posible renovación quedaron postergadas para no desviar la atención del plantel durante la competencia: “Con el tema de la renovación lo venía hablando con la directiva, quizá de sentarnos una vez que termine el torneo y enfocarnos directamente en lo que iba pasando con el equipo y no con otros temas, que quizá puedan confundir o sacar el foco donde teníamos que enfocarnos. Así que en este tiempo, todo diciembre seguramente, dialogaremos y llegaremos a un acuerdo. Pero será el tiempo de ponernos de acuerdo o no”, sostuvo.

El contrato del entrenador con el Fortín finaliza el 31 de diciembre de 2026. X: @VelezLate El entrenador, que llegó al club en marzo de 2025 para reemplazar a Sebastián Domínguez, también destacó cómo se sintió durante su etapa en Liniers: “Me he sentido muy bien y muy respetado desde que he llegado acá. Voy a hablar con la dirigencia y lo vamos a definir, pero siempre me he sentido muy cómodo y lo he dicho desde el primer día. Eso no significa más allá de que tengo que sentarme y hablar con la dirigencia para ver qué es lo que vamos a hacer”, señaló.

La definición quedará en manos de las conversaciones con Nelson Pugliese, flamante presidente de Vélez, y su comisión directiva. El futuro del cuerpo técnico también aparece en el radar de otros equipos: tanto Racing como Tigres de México estarían interesados en el Mellizo y habrían presentado ofertas.

Los números del ciclo de Barros Schelotto en Vélez Desde su llegada, el entrenador dirigió 34 partidos, con un saldo de 14 victorias, 15 empates y cinco derrotas. Durante ese período, el equipo convirtió 45 goles y recibió 32, con un promedio de 1,3 tantos a favor y 0,9 en contra por encuentro.

Además, el Fortín consiguió mantener el arco en cero en 12 oportunidades y no logró convertir en seis partidos. En el estadio José Amalfitani, Barros Schelotto obtuvo nueve triunfos en 18 presentaciones, mientras que fuera de casa consiguió cinco victorias en 16 encuentros. El ciclo de Barros Schelotto acumula 14 victorias, 15 empates y cinco derrotas en 34 partidos. La eliminación ante Independiente y el balance del año En el Clausura 2026, Vélez terminó tercero en la Zona A con 28 puntos, después de conseguir siete triunfos, siete empates y dos derrotas en las 16 fechas de la fase regular. Marcó 25 goles y recibió 17, resultados que le permitieron avanzar a los playoffs. En la primera instancia eliminatoria, el equipo superó a Belgrano de Córdoba después de igualar 2-2 y ganar la definición por penales. Sin embargo, su recorrido terminó en cuartos de final: tras empatar 1-1 durante el tiempo reglamentario, cayó ante Independiente desde los doce pasos. Al analizar el encuentro, el entrenador consideró que fue un partido equilibrado. “Fue un partido muy parejo, con llegadas. Los dos nos dedicamos a jugar”, afirmó. También valoró el rendimiento del equipo a lo largo de la temporada y el esfuerzo realizado pese a las salidas de futbolistas importantes. “Creo que durante el año respondió siempre muy bien, compitiendo contra cualquier rival. En pocos partidos fuimos superados. Se fueron jugadores importantes que el club vendió y reemplazamos con juveniles. Y aún así apostando por los jóvenes, el equipo siguió en nivel muy alto. Los jugadores de Vélez merecían llegar a la final, hicieron un año bárbaro y se los dije recién”, expresó. Pese a la eliminación, Vélez jugará la Copa Sudamericana en 2027. Mientras tanto, la dirigencia deberá resolver si mantiene a Barros Schelotto en el cargo o busca un nuevo entrenador para la próxima temporada.