Vélez e Instituto quedaron eliminados y este domingo se conocerán los otros dos semifinalistas del campeonato.

El Torneo Clausura 2026 entró en su etapa decisiva y ya tiene definida una de sus semifinales.

El Torneo Clausura 2026 ya tiene definida una de sus semifinales : River e Independiente se enfrentarán por un lugar en la gran final del campeonato. El Millonario derrotó 1-0 a Instituto en Córdoba, mientras que el Rojo eliminó a Vélez mediante una definición por penales en Liniers.

Independiente consiguió primero su clasificación después de una definición cargada de tensión en el estadio José Amalfitani. El equipo de Avellaneda igualó 1-1 frente a Vélez durante los 90 minutos reglamentarios, pero fue más efectivo desde los doce pasos y se impuso 3-1 en la tanda de penales .

Más tarde, River hizo su trabajo en Alta Córdoba y venció 1-0 a Instituto en el estadio Monumental Presidente Perón. El único gol del encuentro llegó a los 12 minutos del primer tiempo, cuando Gonzalo Montiel capturó un rebote dentro del área y convirtió para el conjunto dirigido por Marcelo Gallardo.

El Millonario tuvo la oportunidad de ampliar la diferencia poco después, pero Sebastián Driussi desperdició un penal que terminó estrellándose contra el palo. Instituto reaccionó, buscó el empate y generó algunas aproximaciones, aunque no consiguió quebrar la resistencia del equipo visitante.

Con estos resultados, River e Independiente protagonizarán una de las semifinales del Clausura. El encuentro se disputará a partido único y el conjunto de Núñez tendrá la localía por haber terminado mejor ubicado que su rival en la fase regular.

Los partidos que definirán la otra semifinal

La segunda mitad del cuadro se completará este domingo con dos encuentros. Desde las 17, Rosario Central recibirá a Barracas Central en el Gigante de Arroyito. Luego, a las 20:30, Boca será local frente a Gimnasia y Esgrima La Plata en la Bombonera.

Los ganadores de ambos cruces se enfrentarán entre sí para definir al segundo finalista del campeonato. De esta manera, quedará conformado el cuadro de los cuatro equipos que competirán por el título.

Rosario Central y Barracas Central se enfrentarán por un lugar entre los cuatro mejores. Boca y Gimnasia buscarán completar el cuadro de semifinalistas en la Bombonera.

Cuándo se jugarán las semifinales y la final

Las semifinales están programadas para el fin de semana del 5 y 6 de diciembre y se disputarán a partido único. En caso de igualdad durante los 90 minutos reglamentarios, habrá un tiempo suplementario dividido en dos períodos de 15 minutos. Si el empate persiste, la clasificación se resolverá mediante una tanda de penales.

La gran final será el sábado 12 de diciembre en el Estadio Único Diego Armando Maradona-Tricampeones del Mundo de La Plata y contará con la presencia de las dos hinchadas.

El campeón del Clausura obtendrá un lugar directo en la fase de grupos de la Copa Libertadores 2027. Además, deberá enfrentar a Belgrano, ganador del Apertura, por el Trofeo de Campeones. Ese partido está previsto para el sábado 19 de diciembre en el estadio Mario Alberto Kempes de Córdoba.