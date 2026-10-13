Atajó con Diego Maradona en la Selección, ganó todo con Arsenal y hoy brilla a los 46 años

Fue importante en el ciclo dorado del conjunto de Sarandí, pasó por varios clubes y gracias a Pelusa fue parte de la Albiceleste.

En el fútbol nacional, pocos arqueros pueden contar que ganaron tres títulos con un mismo club y que Diego Maradona los eligió para vestir la camiseta de la Selección Argentina . Mucho menos que, después de más de dos décadas de carrera, todavía sigan atajando profesionalmente a los 46 años.

La historia de Cristian Campestrini comenzó en Rosario Central, pasó por el ascenso y alcanzó uno de sus mejores momentos en Sarandí. Después continuó su recorrido en el exterior y terminó consiguiendo algo que ningún futbolista había logrado en Chile durante más de medio siglo.

Cristian Campestrini hizo las inferiores en Rosario Central y debutó en Primera División el 10 de junio de 2001 , en una derrota por 3-1 frente a Belgrano. Fue su único partido oficial con el Canalla, por lo que debió buscar oportunidades en el ascenso. Allí consiguió dos campeonatos con Tigre y Almirante Brown antes de dar el salto a Arsenal de Sarandí en 2008.

A sus 46 años, el arquero sigue demostrando estar a la altura del fútbol profesional.

Bajo la conducción de Gustavo Alfaro encontró continuidad y fue una pieza fundamental de un equipo que empezó a hacerse un lugar entre los protagonistas del fútbol argentino. Con el tiempo, terminó convirtiéndose en uno de los jugadores más importantes de la historia del club.

El primer gran festejo llegó en 2012, cuando Arsenal conquistó el Torneo Clausura y consiguió su primer título de Primera División. Fue una campaña histórica para el conjunto de Sarandí, que logró imponerse frente a rivales de mayor trayectoria.

Pero si hubo una noche en la que Campestrini se llevó todas las miradas, fue la final de la Supercopa Argentina de ese mismo año. Arsenal enfrentó a Boca y, después de empatar 0-0 durante los 90 minutos, el campeón tuvo que definirse desde los doce pasos.

Allí apareció el arquero, que atajó tres penales, ante Matías Caruzzo, Leandro Paredes y Nicolás Colazo, para darle la victoria por 4-3 al equipo de Alfaro. Su actuación fue decisiva para conseguir el segundo título de aquella etapa.

La tercera conquista llegó en 2013, con la Copa Argentina. Esta vez, Arsenal derrotó 3-0 a San Lorenzo en la final. Campestrini fue titular en los seis partidos de aquella edición y terminó consolidándose como uno de los grandes referentes del plantel. En total, disputó 251 encuentros con la camiseta del conjunto de Sarandí antes de continuar su carrera fuera del país.

Campestrini lleva varios años en el fútbol chileno. Instagram de Cristian Campestrini

El llamado de Diego Maradona: cuando Campestrini atajó en la Selección Argentina

Su buen rendimiento también le abrió las puertas de la Selección Argentina. En aquel momento, Diego Maradona estaba al frente del equipo nacional y acostumbraba a organizar amistosos con futbolistas del campeonato local para observar nuevas alternativas.

Campestrini recibió su primera oportunidad el 20 de mayo de 2009, durante un amistoso contra Panamá disputado en Santa Fe. Aquella noche ingresó a los 73 minutos en reemplazo de Diego Pozo y participó de la victoria argentina por 3-1.

Meses después volvió a ser convocado y esta vez tuvo la posibilidad de jugar desde el arranque. Fue el 26 de enero de 2010, cuando Argentina derrotó 3-2 a Costa Rica en San Juan, con el entonces arquero de Arsenal como titular. Esos fueron sus dos partidos con la camiseta albiceleste.

Con los años también recordó algunas anécdotas de su relación con Maradona. Una de las más particulares ocurrió cuando llegó al predio de entrenamiento junto a Lisandro López, quien también jugaba en Arsenal.

Mientras ambos estaban en el gimnasio, el Diez se acercó a Campestrini, le dio un pequeño golpe en la planta del pie y le dijo: "Desde Arsenal te convoqué". El futbolista recordó aquel encuentro con mucho cariño y contó que incluso había grabado un programa de televisión en el que Maradona elogiaba su manera de pegarle a la pelota. Aunque estuvo entre los suplentes en otros tres compromisos de la Selección, no volvió a sumar minutos.

El presente de Campestrini en Chile: vigencia y récord histórico en Rangers de Talca

Después de su etapa en Arsenal, Campestrini pasó por Olimpia de Paraguay y continuó su carrera en México. También tuvo un breve regreso a la Argentina para jugar en Chacarita durante 2017, pero buena parte de sus últimos años como profesional transcurrieron en Chile.

En 2025 fue uno de los protagonistas del ascenso de Universidad de Concepción a la Primera División chilena. Su contrato no fue renovado y encontró una nueva oportunidad en Rangers de Talca, club de la segunda categoría al que llegó en enero de 2026.

Lejos de ocupar un lugar testimonial por su edad, siguió jugando. En sus primeros 21 partidos con Rangers consiguió mantener el arco invicto en cinco oportunidades y se ganó un lugar dentro del equipo.

Su mayor logro llegó cuando cumplió 46 años, dos meses y 13 días, la misma edad con la que Raúl Coloma había establecido en 1974 el récord de longevidad del fútbol profesional chileno.

Campestrini igualó aquella marca frente a Unión Española y finalmente la superó el 4 de septiembre de 2026, durante la victoria de Rangers por 1-0 ante Deportes Temuco. De esa manera, se convirtió en el futbolista de mayor edad en disputar un partido oficial en la historia de Chile. El club le organizó un reconocimiento especial antes del encuentro.

Sobre la posibilidad de retirarse, dejó una frase que resume su presente: "Esto es hasta que el corazón diga basta". Campestrini aseguró que mientras siga sintiendo esos nervios antes de entrar a una cancha y mantenga las ganas de mejorar en cada entrenamiento, no piensa abandonar el fútbol.