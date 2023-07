Demichelis, del reemplazo de Gallardo a "representar el sentimiento del hincha de River"

Sin antecedentes como director técnico en Argentina, Demichelis dio sus primeros pasos como entrenador en Málaga, donde se retiró a mediados de 2017, y dos años después asumió como conductor del equipo Sub 19 de Bayern Munich. En 2022 obtuvo la licencia de entrenador UEFA Pro.

“Este equipo representó el sentimiento del hincha de River. No tengo dudas de eso”, sostuvo el cordobés, flamante campeón y que exhibía una enorme emoción.

Durante cuatro años, Demichelis se preparó en las divisiones formativas del club bávaro, pero el reto fue volver a River, club al que había llegado en 2000 como un defensor juvenil y en el que debutó en primera división en septiembre de 2001.

En aquel paso por el equipo de Núñez, Demichelis actuó en 52 partidos aunque lo que más se recuerda fue un clásico frente a Racing que River ganó (2-0) y en el que el defensor atajó durante los últimos minutos por la expulsión del arquero, con una actuación decisiva para la obtención del título del torneo Clausura 2002.

Así como viajó de Alemania a Argentina a fines de 2022, había hecho el camino inverso 19 años antes y se convirtió en titular del equipo bávaro. En su paso por el elenco alemán totalizó 259 partidos y 15 goles anotados, mientras que celebró 10 títulos. El total ganó 15 como futbolista (tres en River) y hoy logró el primero como DT. Es el séptimo en la historia "millonaria" que logró campeonar dentro y fuera de la cancha.

“Reemplazar a un prócer como Marcelo (Gallardo) es una responsabilidad muy grande. Tengo que agradecer a todos los que confiaron en mí, que no estaba en el país desde hacía 20 años”, expresó Demichelis, en declaraciones a ESPN, haciendo referencia a su trabajo como DT pero en el Bayern Munich alemán.

También fue parte de la Selección argentina durante varias temporadas, con la que disputó dos mundiales, incluidos los cuartos de final en Sudáfrica 2010 y el subcampeonato en Brasil 2014.

"Mi familia habla varios idiomas, pero en casa se habla uno solo: el idioma riverplatense", dijo a su vuelta a Buenos Aires, en referencia a la identificación de sus afectos con el club Millonario, incluido su hijo Bastian que juega en las divisiones formativas de River.

Para su desembarco en Núñez, se apoyó en dos excompañeros, el exarquero Germán Lux y el zaguero recientemente retirado Javier Pinola. Impuso un método de trabajo exigente con la certeza de tener un equipo que pueda jugar a un ritmo intenso el mayor tiempo posible.

River mantiene la vocación ambiciosa y ofensiva de los equipos de Gallardo. Demichelis además se muestra atento en los detalles y en el análisis de los rivales. En estos primeros meses como conductor, el River de Demichelis tuvo apenas un par de tropiezos al comienzo.

Pero, se hizo intratable una vez que logró consolidar su fisonomía de juego en la Liga Profesional que ganó cuando faltan jugarse dos fechas, además de firmar con cierto sufrimiento el boleto a los octavos de final de la Copa Libertadores.

También hubo referencias del técnico al público "millonario", de quien dijo que “brindaron el apoyo a los muchachos en todas las circunstancias” y una interna, al dedicarle el título a sus padres, ambos fallecidos.

“Mi mamá era mi fan número 1 y se perdió muchas cosas de mí como jugador y entrenador. Mi papá un día antes de irse me dijo ‘Yo sé que vas a ser un gran entrenador y ojalá te pueda acompañar’. Hoy no los tengo pero sé que desde algún lado me apoyan”, manifestó, con lágrimas en los ojos.

Demichelis finalizó que la conquista es “de todo el Mundo River, no sólo de los que llenaron el estadio Monumental. También es de los hinchas que salen a festejar en cualquier punto del país”.