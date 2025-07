Paul Aron: las declaraciones que aumentan la competencia dentro de Alpine

Paul Aron expresó claramente sus ambiciones de convertirse en piloto titular. En una entrevista con PlanetF1, el piloto estonio declaró: "Todo lo que estoy haciendo tiene como objetivo conseguir un asiento de carrera a tiempo completo. No tengo prisa, no lo necesito este año, pero lo quiero, a más tardar, para el año que viene".

Aron agregó: "Mi papel en Alpine es estar preparado y, cada vez que un piloto se lesione, estar actualizado para saltar. Creo que lo que le he mostrado a Alpine es que están muy contentos con lo que han visto, pero obviamente, el resto del mundo no ha visto nada sobre mí porque no he participado en sesiones oficiales".

El piloto reserva participó en sesiones de prueba con Sauber y representó a Alpine en eventos especiales. Su experiencia en el simulador y en pruebas con modelos anteriores contribuye al desarrollo del equipo. Aron destacó la importancia de estar preparado para cualquier oportunidad que se presente: "Cualquier kilometraje en un auto de F1 es útil. El haber conseguido dos sesiones gracias a Sauber es genial. Es un beneficio poder manejar autos distintos".

Sobre su chance de haber formado parte de la primera práctica libre con Sauber, Aron comentó: "Fue muy agradable por parte de Alpine que me hayan prestado a un rival para esas sesiones. Cada cosa que hago trato de que sea lo mejor posible. Mi nombre no aparece mucho en los medios, así que cualquier oportunidad que tenga de estar frente a los grandes ojos es buena para mí".

El piloto estonio busca aumentar su visibilidad y demostrar su capacidad. Su participación en eventos como el Festival de Goodwood le brindó una exposición adicional. Aron trabaja intensamente para estar listo cuando surja la oportunidad de convertirse en piloto titular: "Es importante en esta época del año, cuando se acercan las vacaciones de verano y es un período en el que se deciden muchas cosas en F1".