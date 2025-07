"Una navidad de mierda": el fenómeno que agota localidades y es una aplanadora de carcajadas

Sentarse a ver esta comedia desopilante es reír sin parar junto a un centenar de espectadores durante 70 minutos seguidos, saltando de la butaca y despertando toda clase de reacciones hilarantes. En primer lugar esto se debe a su alma mater, la gran capocómica, Verónica Llinás , quien no sólo protagoniza sino adaptó y codirige la obra junto a Peto Menahem para añadir a este texto del catalán Markos Goikolea Unzalu toda su parafernalia de ocurrencias y desparpajo. Uno encuentra en esta mater familias a quien todos obedecen y temen, algo de todos aquellos personajes entrañables que alguna vez regaló Llinás al público y la alegría se multiplica. Desde Gambas al Ajillo a coequiper de Antonio Gasalla, es imposible verla en ese tour de force sin verse espejado a uno mismo o a decenas de aquellos a quienes uno ve a diario. Tanto Llinás como Menahem admitieron que fue vital al aporte de Gabriel Chame Buendia como colaborador artístico en el arte de colocar gags. Es el genio incansable detrás de “Medida por medida” u “Otelo”, obras geniales de teatro físico a partir de Shakespeare que no dejan de girar por el mundo.

La hija de la familia a cargo de la excelente Anita Gutiérrez regresa de Irlanda para presentar en sociedad a su novia y todo es sorpresa, para algunos delirio, para otros una manera distinta de ver (o no ver) la vida y a las personas. El hermano que encarna Tomás Fonzi en una primera instancia intenta evitar que todo se derrumbe hasta que la implosión llega desde su propio hogar, con una ex que no le deja a sus hijos. Hay muchos más secretos en relación a los afectos y al dinero que conviene no spoilear, en tanto el espectáculo es coronado por la vistosa escenografía de Alberto Negrín. Producida Gustavo Yankelevich, puede verse en su teatro, el Premier, de jueves a domingos. Desde aquel prime time récord de Telefé con 50 puntos de rating para “Grande Pa” o “Amigos son los amigos”, Yankelevich sigue encontrando fórmulas para el éxito.