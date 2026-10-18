Las protestas en Francia unen a estudiantes, trabajadores y chalecos amarillos por el malestar social

Lo que comenzó con reclamos estudiantiles se amplió hacia una protesta social que recupera símbolos de los chalecos amarillos. La masividad de las marchas contrasta con la fragmentación de sus demandas y los disturbios registrados en varias ciudades.

La protesta reunió a estudiantes, trabajadores, jubilados y organizaciones sociales, pero no expresa una agenda única. Los enfrentamientos y saqueos desplazaron parte de la atención de los reclamos económicos que impulsaron la convocatoria.

Las protestas que sacudieron Francia este sábado dejaron en evidencia la diversidad de un movimiento que excede los reclamos de un solo sector. Estudiantes secundarios y universitarios, trabajadores públicos, sindicatos, agricultores, jubilados y activistas vinculados con los chalecos amarillos confluyeron en una jornada nacional atravesada por el malestar económico y el deterioro de los servicios públicos.

Según el Ministerio del Interior francés, participaron unas 550.000 personas, mientras que los organizadores elevaron la cifra a más de 800.000. La convocatoria, que se extendió a unos 500 puntos del país, combinó manifestaciones pacíficas con enfrentamientos, saqueos e incendios en distintas ciudades.

El origen de las movilizaciones es diverso. Las protestas estudiantiles, iniciadas semanas atrás, apuntan a la falta de docentes, la saturación de las aulas y el deterioro de los edificios escolares. A ese reclamo se sumó la preocupación por el encarecimiento de los combustibles, la pérdida de poder adquisitivo y las dificultades para afrontar los gastos cotidianos. Los sindicatos y los trabajadores públicos cuestionan, además, el ajuste presupuestario y la falta de recursos en áreas esenciales. En ese escenario, los chalecos amarillos -el movimiento que irrumpió en 2018 contra el aumento del precio de los combustibles y las políticas de Emmanuel Macron- volvieron a ganar visibilidad y encontraron puntos de contacto con las demandas de los jóvenes.

La heterogeneidad es una de las principales características de la protesta. Los distintos grupos comparten el malestar con la situación económica y la percepción de que sus reclamos no encuentran respuestas suficientes, pero no necesariamente coinciden en sus objetivos, sus métodos ni en una salida política común. La presencia de estudiantes, sindicatos, organizaciones juveniles, agricultores y colectivos ecologistas amplía la base social de la movilización, aunque también dificulta traducir esa diversidad en una agenda compartida. El regreso de los chalecos amarillos aporta memoria y capacidad de convocatoria, pero no supone una estructura unificada que represente a todos los sectores.

La violencia también expuso las diferencias dentro de la jornada. Mientras numerosas marchas transcurrieron de manera pacífica, grupos de manifestantes protagonizaron choques con la Policía, ataques contra edificios públicos y saqueos de comercios. Entre los episodios más graves se registraron daños en sedes municipales de Marsella y Limoges.

Al cierre del sábado, el primer ministro Sébastien Lecornu informó que había más de 1.800 detenidos y 150 policías y gendarmes heridos. El Gobierno atribuyó parte de los disturbios a grupos radicalizados, mientras que referentes de la oposición cuestionaron la respuesta policial. Los hechos violentos terminaron condicionando la lectura pública de una movilización que también expresó reclamos sociales y económicos de amplio alcance.

La movilización combinó reclamos educativos, laborales y económicos en una jornada con cientos de miles de participantes. La diversidad de sectores y los episodios de violencia exponen las tensiones de un movimiento sin conducción unificada.

La movilización combinó reclamos educativos, laborales y económicos en una jornada con cientos de miles de participantes. La diversidad de sectores y los episodios de violencia exponen las tensiones de un movimiento sin conducción unificada. Le Monde

La protesta se desarrolla en un contexto de bajo crecimiento, presión sobre las cuentas públicas y discusión por los recortes presupuestarios. El Gobierno debe avanzar con un presupuesto que contempla un ajuste significativo para contener el déficit y una deuda pública que continúa condicionando sus decisiones. Para los manifestantes, esas restricciones se traducen en servicios públicos deteriorados, dificultades en las escuelas y una creciente presión sobre los ingresos familiares. La secretaria general de la CGT, Sophie Binet, advirtió que productos cotidianos y combustibles se volvieron cada vez más difíciles de pagar para una parte de los trabajadores.

El desafío para el movimiento será sostener la convergencia entre sectores con demandas distintas y evitar que la discusión quede limitada a los disturbios. La amplitud de la convocatoria muestra que el descontento no se reduce al ámbito educativo ni a una única reivindicación económica.

Sin embargo, la falta de una conducción común y las diferencias sobre los métodos de protesta plantean interrogantes sobre su continuidad y su capacidad para forzar respuestas políticas. En un escenario de tensión presupuestaria y desgaste del gobierno de Macron, la movilización vuelve a colocar en el centro del debate la distancia entre las políticas oficiales y las dificultades cotidianas de distintos sectores de la sociedad francesa.