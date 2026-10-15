Estudiantes de La Plata contra Flamengo: posibles formaciones, horario y dónde ver EN VIVO

El conjunto Pincharrata irá en busca de sacar una buena diferencia de local frente el Mengao e intentará hacer pesar el apoyo de su gente.

Estudiantes de La Plata se enfrenta contra Flamengo, hoy a las 21.30 horas, en el Estadio UNO . El primer partido de las semifinales de la Copa Libertadores definirá varias dudas de las del equipo argentino antes de ir a Brasil, sobre todo por el lado de qué jugadores son los que tienen que integrar la línea defensiva .

Tras varios idas y vueltas con la Conmebol para inscribir a Marcos Rojo en la nómina para este encuentro, el ente le bajó el pulgar a los de La Plata y el exBoca y Racing no podrá estar presente . Aún así, el “León” ya acudió al Tribunal de Arbitraje Deportivo (TAS) con la intención de que se libere esta situación para el próximo encuentro.

Respecto al partido decisivo, el Mengao hará de local el próximo jueves en el Estadio Maracaná a la misma hora. Al tener cómo última referencia los dos partidos en fase de grupos de esta temporada , el conjunto brasileño intentará aguantar el resultado, aunque se permitirá la libertad de proponer su juego en busca de aprovechar las falencias defensivas del Pincha.

El encuentro por la primera ronda de Copa Libertadores que jugaron entre ambos, en Argentina, terminó en empate 1 a 1 con gol de Luiz Araújo para el visitante, mientras que Guido Carrillo lo hizo para el local. En cambio, en Brasil, Flamengo se hizo fuerte y ganó 1 a 0 con un tanto de Pedro.

Si bien la negativa a la inclusión de Marcos Rojo en la lista de buena fe llegó como un baldazo de agua fría, debido a que llegó especialmente para este partido , el equipo argentino tampoco contará con Leandro González Pírez y Tomás Palacios, quienes se perderán el encuentro por límite de amarillas .

Ante esta situación, el armado defensivo por parte del "Cacique" Medina se mantiene cómo incógnita, aunque Ramiro Funes Mori es el principal favorito para entrar en la zaga. Por otro lado, Estudiantes llega a este encuentro tras empatar el sábado por la tarde 2 a 2 con Central Córdoba, en Santiago del Estero, con una alineación suplente.

Tomás Palacios y Leandro González Pírez, las grandes bajas de Estudiantes en la defensa.

Flamengo, por su parte, también cuenta con varias bajas sensibles. Una de ellas será la ausencia de Giorgian de Arrascaeta, quien se lesionó la muñeca con Uruguay en la fecha FIFA y no estará en toda la serie de semifinales. Además, Jorginho, Ayrton Lucas, Danilo y Everton Araujo también se quedarán al margen de este encuentro.

En cuanto a su último partido, vienen de ganar el clásico contra Fluminense por 1 a 0 con gol de Jorge Carrascal, y Leonardo Jardim, su entrenador, optó por poner un 11 titular por más que se jugaban un partido importante entre semana.

Posibles formaciones

La probable formación de Estudiantes: Fernando Muslera; Eros Mancuso, Santiago Núñez, Ramiro Funes Mori, Gastón Benedetti; Ezequiel Piovi, Alexis Castro, Baltasar Rodríguez; Tiago Palacios, Guido Carrillo, Joaquín Tobio Burgos. DT: Alexander Medina.

Estudiantes contra Flamengo, otra vez, después de 5 meses.

La probable formación de Flamengo: Agustín Rossi; Guillermo Varela, Léo Ortiz, Léo Pereira, Alex Sandro; Erick Pulgar, Saúl Ñíguez; Gonzalo Plata, Jorge Carrascal, Samuel Lino; Pedro. DT: Leonardo Jardim.

Estudiantes contra Flamengo: dónde ver en vivo

Hora: 21.30.

TV: Fox Sports y Disney+ Premium.

Árbitro: Juan Gabriel Benítez (Paraguay).

VAR: Ulises Meresles (Ecuador)

Estadio: Jorge Luis Hirschi (UNO).