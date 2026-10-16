Cómo llegan Uruguay y Costa Rica a la próxima fecha FIFA: los rivales de la Selección argentina + Agregar ámbito en









La Selección argentina volverá a jugar en menos de un mes ante Uruguay y Costa Rica. Ambos equipos atraviesan un recambio generacional y buscarán poner a prueba sus nuevas apuestas frente al conjunto de Lionel Scaloni.

Los rivales de la Selección argentina para la próxima fecha FIFA: Uruguay y Costa Rica.

La Selección argentina confirmó este viernes a sus rivales para los próximos amistosos de la fecha FIFA: jugará contra Uruguay, el próximo 13 de noviembre en Buenos Aires, y frente a Costa Rica, el 17 del mismo mes en Córdoba.

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En este caso, ambos equipos aprovecharán el enfrentamiento contra la Albiceleste para comenzar a acomodar a sus jugadores para lo que será su participación el año que viene en las eliminatorias para el Mundial de 2030, con la particularidad de que los “Charrúas” la jugarán pero están clasificados por ser uno de los anfitriones.

Los próximos rivales de la Selección. Cómo llega Uruguay Luego de la decepcionante campaña en el Mundial de Norteamérica, donde quedó afuera en la fase de grupos bajo la dirección técnica del argentino Marcelo Bielsa, la Celeste optó por un viejo conocido de la casa: Diego Forlán, quien asumió para encabezar la reestructuración de su selección.

Hasta el momento, “Cachavacha” es técnico interino, ya que sigue al frente de la sub-20 de su país, aunque asumió momentáneamente en la mayor. Buscará la aprobación de los dirigentes y de la hinchada para evaluar su continuidad en el cargo.

Forlán en el banco "Charrúa". En cuanto a los resultados, debutó en la anterior fecha FIFA y cerró con un balance positivo. En el primer amistoso, frente a Japón, Uruguay perdió 3 a 1. Si bien el resultado y la forma de juego preocuparon a los uruguayos, lo cierto es que los nipones tienen un esquema conformado hace años y jugadores con varios mundiales a sus espaldas. En cambio, en los siguientes cotejos, la Celeste le ganó 4-1 a Corea del Sur y aplastó 6-1 a India en el cierre de la gira por el continente asiático.

Cómo llega Costa Rica Los costarricenses, por su parte, despidieron al entrenador argentino Fernando Batista el 28 de septiembre, y en ese mismo momento anunciaron a Bryan Ruiz, histórico jugador de la selección en el Mundial 2014, para sucederlo de manera interina. Luego de no poder clasificar al Mundial de 2026, la dirigencia de Costa Rica apostó por un exjugador con experiencia en la competición y, sobre todo, en el camino para llegar a esa instancia. Bryan Ruíz, el técnico de Costa Rica. Lo positivo para la Tricolor es que el debut de Ruiz en la última fecha FIFA se dio de la mejor manera. Le ganó 3-0 a Nicaragua y consiguió un sólido 2-0 frente a Haití. Tras esos resultados, la Federación Costarricense de Fútbol se puso en contacto con el representante de Ruiz y espera sellar su vínculo contractual para que permanezca como entrenador de forma permanente.