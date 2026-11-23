La FIFA confirmó la candidatura conjunta para organizar una edición que constará de 104 partidos. Será la primera Copa del Mundo femenina disputada en cuatro países.

La FIFA confirmó que Estados Unidos, México, Costa Rica y Jamaica serán las sedes del Mundial femenino de 2031 . La decisión se tomó este lunes durante el Congreso Extraordinario del organismo, realizado de manera virtual desde Zúrich, y convirtió a la candidatura conjunta en la elegida para organizar una edición que marcará un nuevo récord de participantes y partidos.

El torneo tendrá 48 selecciones y 104 encuentros , frente a los 32 equipos y 64 partidos que tendrá la edición de 2027 en Brasil. Además, será la primera vez que una Copa del Mundo femenina de mayores se dispute en cuatro países, con sedes repartidas entre América del Norte, América Central y el Caribe.

Para Estados Unidos será la tercera vez como anfitrión, después de las ediciones de 1999 y 2003 . En cambio, México, Costa Rica y Jamaica recibirán por primera vez el certamen femenino de mayores. La designación se realizó por aclamación, luego de un proceso de presentación de candidaturas que había comenzado en marzo de 2025.

La ampliación a 48 participantes representa uno de los principales cambios de la competencia. El nuevo formato permitirá sumar selecciones y elevará la cantidad de partidos a 104, en línea con la expansión que ya tuvo el Mundial masculino.

La candidatura conjunta contempla una distribución de sedes entre los cuatro países. El proyecto presentado incluye 20 ciudades y estadios, aunque la FIFA todavía deberá confirmar cuáles serán finalmente las localidades anfitrionas y los escenarios de cada encuentro.

El torneo contará con 48 selecciones y 104 partidos, un récord para la competencia. FIFA

La presidenta de la Federación de Fútbol de Estados Unidos, Cindy Parlow Cone, celebró la designación y destacó el alcance regional del proyecto. Según expresó, el objetivo es organizar el Mundial más grande de la historia de la competencia y aprovechar su impacto para impulsar el crecimiento del fútbol femenino.

En la misma línea, el presidente de la Concacaf y vicepresidente de la FIFA, Victor Montagliani, definió la elección como una oportunidad para fortalecer el deporte en las 41 asociaciones miembro de la confederación e impulsar la participación de niñas y mujeres en el fútbol.

Brasil 2027 será la próxima escala antes de la expansión

Antes de la edición de 2031, Brasil organizará el Mundial femenino de 2027, que todavía tendrá 32 selecciones y 64 partidos. Será la primera vez que el país sudamericano reciba la competencia y la segunda ocasión consecutiva en que el torneo se dispute en el continente americano.

La expansión prevista para 2031 forma parte de la estrategia de la FIFA para ampliar la presencia internacional del fútbol femenino. El organismo también confirmó este lunes las sedes de la edición de 2035, que se disputará en Inglaterra, Irlanda del Norte, Escocia y Gales.

De esta manera, las próximas dos Copas del Mundo femeninas tendrán cuatro países anfitriones cada una y un formato de 48 selecciones, con el objetivo de extender la competencia y su alcance a nuevas regiones.