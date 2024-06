Franco Colapinto: "Estamos muy cerca de la Fórmula 1"

"Me veo en la Fórmula 1. Creo que en la Fórmula 2 hay un nivel altísimo en muchos pilotos que van a llegar a al Fórmula 1 tarde o temprano, y obviamente que me veo ahí. Me siento un privilegiado de ser de esos 40 que estamos entre la Fórmula 1 y 2", continuó el argentino.