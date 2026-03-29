Fórmula 1: cuándo vuelve a correr Franco Colapinto

Antonelli ganó en Japón, se subió a la punta del campeonato y Colapinto ya apunta a su próxima carrera en Miami, donde buscará revancha tras un fin de semana condicionado por la estrategia.

Mercedes ratificó su gran momento en la temporada 2026 de la Fórmula 1 y volvió a imponerse en el Gran Premio de Japón , disputado en el tradicional circuito de Suzuka Circuit. Allí, el joven italiano Andrea Kimi Antonelli se quedó con la victoria y pasó a liderar el Mundial de Pilotos, consolidando su irrupción como una de las grandes revelaciones del año.

Distinta fue la historia para Franco Colapinto. El argentino había ingresado a boxes justo antes del accidente de Oliver Bearman, lo que lo dejó en una situación desfavorable en términos estratégicos. Sin margen para recuperar posiciones , terminó en el puesto 16 y sumó una nueva experiencia en su primera temporada completa en la categoría.

La próxima presentación de la Fórmula 1 será en Estados Unidos, más precisamente en el Gran Premio de Miami, que se disputará entre el 1° y el 3 de mayo en el circuito urbano del Miami International Autodrome.

Allí, Colapinto tendrá una nueva oportunidad para recuperar terreno y seguir sumando kilómetros en la máxima categoría. El trazado de Miami, rápido y técnico, combina rectas largas con sectores trabados, lo que suele generar carreras estratégicas y con múltiples variantes.

Además, ese fin de semana contará con formato Sprint, lo que implica más acción en pista y mayores chances de sumar puntos. Será una instancia clave para el piloto argentino, que busca consolidarse dentro de Alpine F1 Team en un campeonato que recién empieza a tomar forma.

Cómo sigue la temporada de la Fórmula 1

Después de Miami, el calendario continuará con una seguidilla de carreras en distintos continentes, con citas emblemáticas como el Gran Premio de Mónaco y el Gran Premio de Gran Bretaña, además de la gira americana hacia el cierre del año.

En ese contexto, el inicio dominante de Mercedes también se refleja en el campeonato de constructores, donde lidera con claridad, seguido por Ferrari y McLaren.

A continuación el calendario completo:

Gran Premio de Miami: del 1° al 3 de mayo

Gran Premio de Canadá: del 22 al 24 de mayo

Gran Premio de Mónaco: del 5 al 7 de junio

Gran Premio de Barcelona: del 12 al 14 de junio

Gran Premio de Austria: del 26 al 28 de junio

Gran Premio de Gran Bretaña: del 3 al 5 de julio

Gran Premio de Bélgica: del 17 al 19 de julio

Gran Premio de Hungría: del 24 al 26 de julio

Gran Premio de Países Bajos: del 21 al 23 de agosto

Gran Premio de Italia: del 4 al 6 de septiembre

Gran Premio de España: del 11 al 13 de septiembre

Gran Premio de Azerbaiyán: del 24 al 26 de septiembre

Gran Premio de Singapur: del 9 a 11 de octubre

Gran Premio de Estados Unidos: del 23 al 25 de octubre

Gran Premio de México: del 30 de octubre al 1° de noviembre

Gran Premio de Brasil: del 6 al 8 de noviembre

Gran Premio de Las Vegas: del 19 al 21 de noviembre

Gran Premio de Qatar: del 27 al 29 de noviembre

Gran Premio de Abu Dhabi: del 4 al 6 de diciembre

Antonelli toma el mando del campeonato

Con su triunfo en Japón, Antonelli alcanzó los 72 puntos y quedó al frente del Mundial, por delante de su compañero de equipo, George Russell, y del piloto de Ferrari, Charles Leclerc.

La temporada 2026 empieza a perfilar un nuevo escenario en la Fórmula 1, con una renovación generacional en marcha y varios nombres jóvenes disputando los primeros planos. En ese proceso, Colapinto también busca su lugar, con el próximo desafío ya marcado en el calendario: Miami, dentro de poco más de un mes.