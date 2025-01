Franco Colapinto reveló cuáles son sus cábalas al momento de correr en la Fórmula 1

El piloto argentino Franco Colapinto reveló detalles sobre sus cábalas personales y comentó qué camino podría haber tomado de no alcanzar el éxito en el automovilismo profesional. En una entrevista para un canal de YouTube, el joven deportista compartió anécdotas y reflexiones sobre su vida dentro y fuera de las pistas .

De este modo, el oriundo de Pilar confesó ser fiel a sus rutinas supersticiosas antes de cada carrera: “Siempre me pongo todo lo derecho primero : guante, bota, cinturón. Creo que de por sí los argentinos tenemos muchas cábalas, estamos un poquito locos”, admitió entre risas.

El piloto también reflexionó sobre qué hubiera hecho si no lograba llegar al automovilismo profesional: “Capaz me habría dedicado a ser Uber. Por suerte hago lo que me gusta”, comentó con honestidad y buen humor.