TruBit y Clapper se alían para revolucionar los pagos transfronterizos entre EEUU y México para creadores de contenido

Aliyah, creadora de contenido en Clapper, compartió su experiencia: "Clapper me ha brindado un espacio donde puedo conectar con mi audiencia fácilmente. A diferencia de otras plataformas, aquí no tengo que luchar contra un algoritmo para que mi contenido sea visto. Además, esta nueva alianza cambia las reglas del juego para creadores como yo que dependen de la monetización. Las altas comisiones por pagos transfronterizos siempre han sido un desafío, pero ahora puedo recibir mis ingresos más rápido y con menos deducciones, lo que me permite reinvertir en mi contenido y seguir haciendo crecer mi comunidad."