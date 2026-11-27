Qué dijo Franco Colapinto después de las prácticas libres del viernes en el GP de Qatar de la Fórmula 1 + Agregar ámbito en









El argentino se mostró fastidioso con el rendimiento de su auto y advirtió que pudo aprovechar mucho más una tanda que otra, debido a ciertos cambios que se hicieron en su auto.

Franco Colapinto habló luego de las prácticas del viernes en el GP de Qatar de la Fórmula 1. Fórmula 1

Franco Colapinto finalizó 15° en la segunda práctica de este viernes en el Gran Premio de Qatar, mientras que en la primera pudo quedar en la 12° posición. Aún así, aseguró que “particularmente no fue un buen día” y anticipó concretamente cuáles fueron sus puntos flojos de cara a la clasificación del sábado.

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Con la necesidad de finalizar en los puntos en la anteúltima carrera del año, el piloto comenzó: “En la FP1 mejor que en la FP2. Hicimos unos cambios… muy mal. Tuvimos unos problemas con los frenos, después con la energía. O sea, mucho, mucho quilombo y con las banderas rojas di muy pocas vueltas, así que no pude hacer mucho”, aseguró.

Franco Colapinto, tras las prácticas del viernes en Qatar. Captura: ESPN Esto último fue en referencia a que producto de un despiste de Charles Leclerc, corredor de Ferrari, la leca que estaba al costado de la pista se levantó y la última sesión del día se encontró demorada por unos 15 minutos. Además, una vez que se relanzó la práctica, su compañero Pierre Gasly se fue de la pista y quedó atascado entre las piedras del circuito, provocando otra bandera roja y una demora de otros 15 minutos por verse obligado a retirar el auto con una grúa.

En relación al ritmo del Alpine, Colapinto continuó: “Después, en ritmo de carrera, tuvimos mucha degradación. Tenemos mucho que entender hoy a la noche porque no estamos cómodos con el auto y no se está sintiendo bien, así que hay que trabajar e intentar dar un salto para mañana. No fue particularmente un buen día, así que hay que darlo vuelta para mañana”, enfatizó en diálogo con ESPN.

Colapinto girando en el circuito de Lusail. @AlpineF1Team Una de las situaciones peculiares que se dieron durante la segunda práctica fue cuando, junto a Oscar Piastri –de Mclaren– y Carlos Sainz –de Williams–, comenzaron a correr una especie de carrera en la pista, con la fortuna de que ninguno finalizó con problemas.

En relación con esto, el argentino bromeó: “Ja, en defensa estamos bien, pero bueno, hay que intentar ir un poco más rápido porque sino se nos va a complicar un poco más el domingo”. Y agregó: “Hay que intentar dar un salto. Creo que con las (gomas) medias vamos bien y las rojas ni las pude usar, así que tenemos que entender que pasó hoy con los problemas y después que nos vaya bien a la qualy de mañana”, finalizó. Los resultado de la segunda práctica en Qatar A pesar de que Gasly tuvo que abandonar la FP2 por un despiste, el francés tuvo la fortuna de finalizar en una mejor posición que el argentino y se quedó con el 12° lugar. Por otro lado, el piloto que la dominó fue el campeón del mundo Kimi Antonelli, con un tiempo de 1.23.077. En la segunda posición finalizó su compañero en Mercedes, George Russell, mientras que Lando Norris completó el podio. El campeón del mundo lideró las dos prácticas del viernes. Instagram Kimi Antonelli Uno de los datos más importantes para analizar por el equipo Alpine es que Racing Bulls metió a sus dos hombres, Liam Lawson y Arvid Lindblad, dentro del top 10. A falta de dos carreras, el equipo junior de Red Bull está en el quinto lugar del mundial de constructores y los puntos de esta fecha van a, potencialmente, definir si la escudería francesa puede arrebatarles el lugar o si finalmente permanecerán en la sexta posición del campeonato. Cuándo corre Colapinto en Qatar Sábado 28 de noviembre Libres 3: 11:30 Hrs Clasificación: 15:00 Hrs Domingo 29 de noviembre Carrera: 13:00 Hrs Los fanáticos argentinos podrán seguir la actividad del Gran Premio de Qatar de Fórmula 1 a través de Fox Sports y Disney+ Premium, con la cobertura de las prácticas, la clasificación y la carrera.