El piloto Franco Colapinto volverá a correr este sábado, luego de quedar en el puesto 15° en sus prácticas libres en el GP de Qatar . A continuación, el cronograma completo de días y horarios.

El primer día de actividad del GP de Qatar tuvo como estrella a Andrea Kimi Antonelli, que está un paso adelante del resto con dos prácticas con tiempos de 1:23.271 (FP1) y 1:23.077 (FP2), mientras su compañero de Mercedes George Russell se ubicó segundo en ambos entrenamientos.

Por su parte, Colapinto mantuvo una sesión sin sobresaltos en medio de varias interrupciones y en la que su compañero Pierre Gasly protagonizó el accidente más resonante.

Ahora, el pilarense tiene una nueva jornada de prácticas este sábado 28 de noviembre desde las 11.30 de la mañana (hora Argentina).

El pilarense tiene una nueva jornada de prácticas este sábado 28 de noviembre desde las 11.30 de la mañana (hora Argentina). Fórmula 1

Qué dijo Franco Colapinto después de las prácticas libres del viernes en el GP de Qatar de la Fórmula 1

Franco Colapinto finalizó 15° en la segunda práctica de este viernes en el Gran Premio de Qatar, mientras que en la primera pudo quedar en la 12° posición. Aún así, aseguró que “particularmente no fue un buen día” y anticipó concretamente cuáles fueron sus puntos flojos de cara a la clasificación del sábado.

Con la necesidad de finalizar en los puntos en la anteúltima carrera del año, el piloto comenzó: “En la FP1 mejor que en la FP2. Hicimos unos cambios… muy mal. Tuvimos unos problemas con los frenos, después con la energía. O sea, mucho, mucho quilombo y con las banderas rojas di muy pocas vueltas, así que no pude hacer mucho”, aseguró.