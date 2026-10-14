El profundo mensaje de Franco Colapinto a sus fanáticos: "No me ayudan, ni a mí ni a mi futuro" + Agregar ámbito en









El piloto argentino aprovechó la cantidad de seguidores que tiene en redes sociales para expresar un descargo después de lo que fueron semanas intensas para sus seguidores y les pidió que bajen los comentarios negativos hacia las personas de su entorno.

Franco Colapinto hizo un descargoen redes sociales para que sus fanáticos vuelvan a apoyar positivamente a su equipo en la Fórmula 1.

Franco Colapinto publicó un video en la tarde de este miércoles para concientizar a sus fanáticos sobre los comentarios negativos en redes sociales, después de lo que fue su polémica con Pierre Gasly y Lando Norris en Azerbaiyán, sumado a los pocos resultados que consiguió en las últimas carreras.

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Ante esto, el argentino comenzó: “Soy un agradecido por todo el apoyo que me dan, realmente. Pero hay veces que que nos pasamos de la raya, que en vez de apoyarme terminamos criticando, terminamos atacando a otros pilotos, a otros colegas, a mis compañeros de equipo, a mis mecánicos, a mis ingenieros, gente con la que trabajo día a día”, aseguró.

Colapinto y el abandono en el último Gran Premio de Singapur. Esto viene principalmente a raíz de que hace algunas semanas Flavio Briatore, Asesor Ejecutivo de Alpine, le dio un ultimátum al público argentino para que dejen de criticar al equipo y sobre todo a su compañero Gasly. “Si no paran, Franco dejará de hablar con y para ustedes”, sentenció el italiano en diálogo con ESPN.

En relación con esto, Colapinto continuó: “Sé que están pensando que me están defendiendo, pero están generando lo contrario. No me ayudan, ni a mí ni a mi futuro, y realmente quiero que entiendan que eso es lo que tenemos que cambiar todos juntos. Tenemos que intentar mejorar como sociedad, y para ayudarme a tener una mejor performance, para ayudarme a seguir consiguiendo mi sueño, necesito que me ayuden a parar esto todos juntos”.

Colapinto, en un momento de incertidumbre deportiva y con la necesidad de tener el apoyo positivo de sus fanáticos. Instagram Sin ir más lejos, en una de las últimas publicaciones de Alpine en Instagram, en la que festejaron la obtención de cinco millones de seguidores en la red social, había muchos comentarios en español que decían “el día que se vaya Franco los bloqueo” o “solo por Colapinto, cuidenlo”.

Ante estos comentarios, el pilarense repuntó: “Hace un tiempo tomé la decisión de alejarme de las redes, de tomarme un descanso, enfocarme en lo que realmente me importa, enfocarme en mi sueño, en mi carrera deportiva y en conseguir los resultados que queremos”, reveló. Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Franco Colapinto (@francolapinto) El video de Colapinto. Y agregó: "Así que quería decirles que no me van a extrañar, que vamos a seguir viéndonos en las carreras. Quiero que sigan bancando al equipo, quiero que sigan bancándome a mí, y estoy seguro de que vamos a conseguir grandes resultados todos juntos. Vamos a apoyarnos en las buenas y en las malas. Un abrazo muy grande. Gracias de corazón por entender, gracias por bancarme y por estar siempre”, concluyó. En lo que va de la temporada Colapinto cosechó 27 puntos y se encuentra en la decimosegunda posición del mundial de pilotos, por detrás de Arvid Lindblad quien tiene 11 más que él. Con la necesidad de entrar al top 10, la próxima carrera del argentino será el domingo 25 de octubre a las 17 horas (horario Argentina) en Texas, Estados Unidos.