El argentino que correrá en uno de los mejores equipos de Fórmula 3 en 2027 + Agregar ámbito en









Se trata de Mattia Colnaghi, el piloto ítalo-argentino que decidió representar a la celeste y blanca en su camino hacia la máxima categoría del automovilismo. En esta oportunidad, se confirmó que mantendrá su lugar en la división, aunque tendrá la posibilidad de pelear por los primeros lugares del campeonato tras firmar con un nuevo equipo.

Mattia Colnaghi, el argentino que representará al país en Fórmula 3 con Campos Racing. @domgibbonsphoto

Este lunes por la mañana se confirmó que Mattia Colnaghi firmó un nuevo contrato con Campos Racing, equipo afiliado con Red Bull, para correr con la escudería durante la temporada 2027 de la Fórmula 3.

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“Muy feliz de unir fuerzas con Campos Racing para la temporada 2027 de Fórmula 3 de la FIA. Tras haber competido contra el equipo en categorías anteriores, siempre les he tenido un gran respeto y he admirado el éxito que han logrado en las categorías de formación, especialmente en F3 como actuales campeones de equipos y pilotos”, expresó Colnaghi en el anunció oficial.

View this post on Instagram El video de presentación de Colnaghi. Cabe destacar que el ítalo-argentino pertenece a la academia de Red Bull desde agosto de 2025, por lo que mantuvieron un extenso análisis para subirlo a su auto de la mencionada categoría.

Además, el nacido en Monza de madre argentina, agregó en el comunicado de presentación: “Después de ganar campeonatos en categorías anteriores y de adquirir un año de valiosa experiencia en F3, creo que, junto con Campos, tenemos el potencial para luchar por los mejores resultados en 2027. Estoy ilusionado por ponerme a trabajar durante los tests de postemporada y preparar el camino hacia una gran temporada”, sentenció.

Durante esta última temporada, Colnaghi estuvo corriendo en F3 para la escudería MP Motorsport, la misma que Franco Colapinto durante sus años previos antes de llegar a la máxima categoría, aunque pudo demostrar su potencial en las últimas carreras, mientras que en las primeras cinco solo pudo cosechar un punto.

En cambio, en las últimas cuatro, debido a que la Fórmula 3 solo tiene nueve carreras, pudo conseguir 53 y escaló a la decimotercera posición de un campeonato que tuvo 35 pilotos. Si bien no fue la posición deseada, su quinto lugar en el Gran Premio de Madrid y la P4 en Hungría, fueron los que le abrieron las puertas para entrar más en profundidad al programa de jóvenes pilotos de Red Bull. Por qué es tan importante que llegue a Campos Racing Campos Racing, el equipo de F3 asociado a la marca de energizante, ganó los dos últimos campeonatos en la categoría y es la meta a representar para los jóvenes pilotos dentro de la división, porque, por más que no esté asegurado, tendrán más chances de quedarse con un título que con los otros equipos. Ugo Ugochukwu, el campeón de Campos Racing en 2026. Sin ir más lejos, en esta temporada también se quedaron con el mundial de pilotos, de la mano de Ugo Ugochukwu, quien le arrebató la corona a Freddie Slater, otro de los favoritos a llevársela con el equipo Trident.