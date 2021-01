Gallardo, antes de ir por la "noche épica" en Brasil, habló de la eficacia y a los que lo "están esperando"

"Si somos efectivos, probablemente estemos en partido, nada más a eso nos tenemos que aferrar, hay que resumirlo a eso. Fue un partido de fútbol, donde cometimos errores y los pagamos caro. Mañana puede ser totalmente diferente. Esperemos salir rápido de la frustración, del bloqueo mental, en eso tengo que trabajar", indicó en conferencia de prensa.

Gallardo no quiso confirmar el equipo porque espera ver la recuperación física de sus jugadores, aunque sí, ante una consulta puntual, ratificó a Franco Armani como arquero.

"Necesitamos gente fresca, no solo física sino mentalmente también; necesitamos una solidez defensiva del equipo, que podamos sostener el arco en cero y hacer goles, que no es algo normal que no hagamos como éstos dos últimos partidos", se limitó al asegurar.

La semana más difícil desde lo futbolístico con el empate en el 'Superclásico', la caída ante Palmeiras (0-3) y frente a Independiente (0-2), fue relativizada por Gallardo.

"Son muchos partidos que venimos jugando en muy poco tiempo, entonces si bien uno no puede hacer un balance general de dos partidos que no pudimos convertir, ponernos en esta situación de apremio, no podemos obviar lo que venimos haciendo durante todo este año atípico, que es estar dando pelea de nuevo en Copa Libertadores y el campeonato local", sostuvo.

"Si se reduce a estos dos partidos donde cometimos errores que pagamos muy caros, que en estas etapas de definición, cuando vos cometés errores lo sentís mucho más, y genera un montón de preocupaciones y parece que somos un desastre y no lo somos", completó.

Y sobre el juego en San Pablo, Gallardo analizó: "El rival piensa así, supo aprovechar las situaciones que le dimos, a partir de ahí nos encontramos con un resultado adverso, esto mismo puede pasar mañana, tenemos que borrar lo que hicimos los dos últimos partidos y mostrar lo que realmente somos. Sabiendo que no tenemos mucho margen de error".

"Los que me están esperando, me van a seguir esperando. En todos estos años no nos hemos enaltecido o chapeado de lo que hicimos, porque no es nuestra manera de ser. Entonces en estos momentos no es una situación crítica, es un partido de fútbol que jugamos mal y perdimos", lanzó.

Disculpas a Maidana

Gallardo, en la primera respuesta de la conferencia de prensa, pidió disculpas por las frases ofensivas que utilizó contra el juez de línea Hernán Maidana el sábado pasado en la derrota ante Independiente, que le valieron la expulsión, la primera en los últimos cuatro años en el torneo local.

"Más allá de los enojos momentáneos que tenemos los entrenadores dentro del área de nuestro trabajo, con los jugadores, con los árbitros, tienen que ver con situaciones de partido que no pasan más de ahí. No tengo nada para decir en cuanto a la labor de los árbitros y de Maidana, a quien conozco desde hace un tiempo", inició su descargo.

Y cerró: "A mí me sacan algunas situaciones que tienen que ver con las contestaciones y las formas, a mí no me gustó y me fui de lugar en cuanto a lo que yo pienso como entrenador. A veces nos equivocamos también en eso".