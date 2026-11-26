Boca derrotó a Independiente Rivadavia y ya está en cuartos de final + Agregar ámbito en









Los goleadores de la noche fueron Leandro Paredes y Miguel Merentiel. Jugará de locall los cuartos de final del Torneo Clausura ante Gimnasia La Plata, con fecha y hora a confirmar.

Leandro Paredes, tras recuperarse de su problema de salud, volvió a ser fundamental en el triunfo de Boca. X

Boca Juniors derrotó en La Bombonera a Independiente Rivadavia por 2 a 0 y meterse en cuartos de final del Torneo Clausura 2026.

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Los goleadores de la noche fueron Leandro Paredes y Miguel Merentiel.

El conjunto Xeneize se puso en ventaja a los 17 minutos, luego de un penal otorgado por una mano de Ezequiel Bonifacio, que Leandro Paredes cambió por gol tras ejecutar un derechazo al ángulo del arco defendido por Emmanuel Gómez Riga.

A los siete minutos del complemento, el propio Paredes rompió líneas por derecha con una pelota excepcional para que Lozano ponga el centro de primera para Merentiel, que definió saltando dentro del área chica y sellara el resultado final para el local.

El triunfo deposita al equipo que dirige Rodolfo “Vasco” Arruabarrena en los cuartos de final del certamen, instancia en la que volverá a ser local ante Gimnasia La Plata, con fecha y hora a confirmar.

Síntesis del encuentro Estadio: La Bombonera. Árbitro: Luis Lobo Medina. VAR: José Carreras. Boca: Álvaro Montero; Leandro Lozano, Lautaro Di Lollo, Facundo Herrera, Lautaro Blanco; Tomás Belmonte, Leandro Paredes, Milton Delgado; Alan Velasco, Miguel Merentiel, Sebastián Villa. DT: Rodolfo Arruabarrena. Independiente Rivadavia: Emmanuel Gómez Riga; Ezequiel Bonifacio, Iván Villalba, Sheyko Studer, Juan Elordi; Leonard Costa, Gonzalo Ríos; Rodrigo Atencio, Luis Sequeira, Matías Fernández; Álex Arce. DT: Alfredo Berti. Gol en el primer tiempo: 17m. Leandro Paredes, de penal (B). Gol en el segundo tiempo: 7m. Miguel Merentiel (B). Cambio en el primer tiempo: 36m. Williams Alarcón por Milton Delgado (B). Cambios en el segundo tiempo: 3m. Alan Velasco por Williams Alarcón (B); 11m. Matías Reali por Luis Sequeira (I) y Fabrizio Sartori por Rodrigo Atencio (I); 27m. Rodrigo Battaglia por Tomás Aranda (B), Leonel Flores por Sebastián Villa (B) y Adam Bareiro por Miguel Merentiel (B); Leonel Bucca por Gonzalo Ríos (I) y Tomás Bottari por Leonard Costa (I).