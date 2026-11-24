Leandro Paredes volvió a hacerse estudios médicos tras su desmayo: ¿jugará contra Independiente Rivadavia? + Agregar ámbito en









El mediocampista del Xeneize asustó a todos los fanáticos mientras estaba dando una nota después de ganarle al Atlético Mineiro. Inmediatamente le hicieron chequeos en Colombia, pero al regresar a Argentina tuvo que someterse a unos nuevos para comprobar si está apto para disputar los octavos de final del Torneo Clausura.

Leandro Paredes y unos nuevos chequeos médicos para jugar contra Independiente Rivadavia.

Leandro Paredes se realizó nuevos chequeos médicos durante la mañana de este martes para descartar cualquier irregularidad de salud antes de enfrentarse a Independiente Rivadavia por los octavos de final del Torneo Clausura, este miércoles a las 21, en La Bombonera.

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Por suerte, para el cuerpo técnico de Rodolfo Arruabarrena, los estudios favorecieron al mediocampista y pudo volver a entrenarse a la par de sus compañeros con la mente puesta en el partido contra los mendocinos.

Paredes, la mayor duda del Xeneize para recibir a Independiente Rivadavia. Entre los principales análisis que se le hicieron fue el monitoreo de valores generales para descartar cualquier tipo de deficiencia de salud. Además, también se le realizaron estudios cardiológicos, aunque no se dieron a conocer los resultados, pero se prevé que no hubo complicaciones.

Aún así, sus irregularidades físicas todavía hay que solventarlas con un control médico cada ciertos días, por lo que su presencia todavía no está confirmada y quedará en manos del “Vasco” si se arriesgará a ponerlo en el once inicial o darle descanso después de su angustiante suceso.

Rodolfo Arruabarrena y la duda sobre si Leandro Paredes jugará contra los mendocinos. Una situación como ésta ocurrió en la vuelta por la semifinal de la Sudamericana, cuando se enfrentaron al Cruzeiro. En esa oportunidad, el nacido en San Justo llegaba con un desgarro y después de una charla con Arruabarrena llegaron a la conclusión de que lo mejor iba a ser que comience desde el banco. En este caso, la charla antes del partido también será clave para el número 5.

Qué le pasó a Paredes Luego de ganarle la final de la Copa Sudamericana a Atlético Mineiro por 2 a 0, en Barranquilla, el mediocampista de Boca estaba dando una nota pos partido y se desmayó en frente de la cámara, cayendo al piso sin reacción. Unos segundos después, los médicos del Xeneize llegaron rápidamente y lo reanimaron. Según explicaron los expertos, el calor y la humedad en Colombia hicieron que Paredes comience a sentirse mareado. Sin ir más lejos, ese fue uno de los motivos por los cuales fue el primer reemplazado del equipo durante el segundo tiempo. El desmayo de Leandro Paredes. Además, las cámaras que lo estuvieron siguiendo personalmente durante los festejos lograron captar que se acercó varias veces a personas del cuerpo técnico para avisarles que no se sentía bien. Automáticamente después del hecho decidieron retirarlo de la cancha y lo llevaron rápidamente a un hospital para chequear que no haya ocurrido nada de gravedad. Horas más tarde, las mismas cámaras lo fueron a recibir al hotel para obtener información de cómo estaba y con una sonrisa descartó cualquier gravedad en el asunto.