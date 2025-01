La nueva foto de Guillermo Vilas que sorprendió y emocionó a sus seguidores

La esposa de Guillermo Vilas , Phiangphathu Khumueang , subió una nueva imagen del ex tenista argentino a las redes sociales, la cual provocó un gran revuelo entre los fanáticos. Vilas se encuentra desde 2020 con un cuadro de salud delicado , por lo que sus apariciones en medios y redes no son frecuentes.

La foto muestra a la leyenda del tenis argentino posando sentado y haciendo una mueca . El mensaje que escribió Phiang fue: "My handsome" (o "Mi guapo") , acompañado de un emoji de corazón. El post se llenó de comentarios como: “El genio de todos, el ídolo indiscutible del tenis de una generación", “El mejor del mundo ¡Llevó el tenis al lugar más alto del universo!” y “Siempre está en el corazón de los argentinos que supimos disfrutar su carrera seguir su vida y hoy gracias a ti podemos tener noticias. Me emociono ver tu foto grande Willy!! ”, entre otros.

Cómo se conocieron Vilas y Phiangphathu Khumueang

Vilas mantiene una relación con Phiangphathu Khumueang desde 2005, luego de conocerla en un centro comercial de Bangkok. El tenista se enamoró perdidamente de la joven con la quien se topó en el Mahboonkrong Center, aunque ella no lo reconoció. "Cuando nos conocimos, ella no sabía quién era. Pensaba que yo era un leñador con muchas vacas. Fue recién cuando me vio los zapatos que se dio cuenta de que no era un leñador", recordó Willy en una ocasión.