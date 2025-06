El incómodo momento de Marcelo Bielsa que vivió en conferencia: "No tenemos nada que hablar"

El rosarino lo cortó en seco y le exigió: "Hablemos del partido, no tiene nada que ver ese tema". Ya en diálogo con Carlos Bonelli , el periodista en cuestión, Bielsa lo saludó afectuosamente: “Carlitos, ¿cómo estás? ¿Todo bien? ¿Todo tranquilo? Bueno. Me extraña que me preguntes si te conozco”.

Luego, el entrenador interrumpió al periodista y expresó: “No tenemos nada que hablar. No me presto a la insistencia intolerable de la gente que te acompaña. Para mí seguís siendo un grande. Te acompaña gente que no tiene el mismo sentido de la integridad que aprendí a respetar en vos. Y lamento tener que hacer esta conversación pública. Mi afecto, mi respeto, mi consideración para vos siempre será de la misma manera. Tu nombre lo utilizaron de una manera tan insistente y burda que me pareció que la única manera que debía respetarte era ignorando el sentido comercial avasallante de la gente que te acompaña”.

Tras esta negativa a participar del proyecto que considera un mero hecho comercial por parte de los allegados de Bonelli, el ex director técnico de Newells Old Boys se acercó al periodista y le aclaró la situación: “Lo que te digo es que no participo en el proyecto. Mi respeto hacia vos te lo voy a manifestar yéndote a ver personalmente”.