El PJ respaldó a Cristina Kirchner y calificó al fallo de la Corte como "un cepo al voto popular"

Cristina Kirchner no podrá seguir siendo presidenta del PJ tras ser excluida del padrón electoral.

“Reviste un nivel inédito de gravedad institucional. No estamos frente a un fallo judicial, sino frente a un acto político de carácter antidemocrático. La democracia que hemos sabido construir en estos cuarenta años está sostenida en el firme principio del derecho ciudadano a ejercer libremente la soberanía popular”, expresó el PJ en un comunicado.

Pese a que en un primer momento no estaban claros los alcances de la ratificación de la condena -más allá del comienzo de ejecución de la pena de 6 años de prisión-, fuentes judiciales consultadas por Ámbito confirmaron que la expresidenta será excluida del padrón electoral a partir del Artículo 3, inciso e del Código Electoral Nacional.

Lo que trae aparejado que cruzado con la Ley de Partidos Políticos 23.298 no puedan estar afiliados. Si no pueden estar afiliados, entonces tampoco pueden ejercer como autoridad partidaria, según lo regulado en la normativa y más allá de las decisiones del consejo partidario en cuestión.

Ante este escenario de inhabilitación política de la principal dirigente de la oposición, el PJ consideró que el fallo “va contra los preceptos sobre los que fundamos nuestro país y nuestra Constitución” y “daña profundamente la credibilidad de las instituciones argentinas”.

"No será la primera vez que el poder económico de la Argentina intente resolver de manera ilegal, irregular y anticonstitucionalista su problema principal: el peronismo”, afirmó el partido, al mismo tiempo que convocó a construir “una alternativa a su modelo excluyente y fracasado”.

“Convocamos a quienes creen que hay una alternativa a este modelo económico y a todos los argentinos y argentinas que creen que en el derecho de nuestro pueblo a elegir sus representantes”, cerraron.

El Tribunal Oral rechazó la detención inmediata de Cristina Kirchner

El Tribunal Oral Federal n°2 desestimó este miércoles el pedido de detención inmediata de Cristina Kirchner solicitado por los fiscales Diego Luciano y Sergio Mola y ratificó que la expresidenta tendrá 5 días hábiles para presentarse en Comodoro Py.

El juez a cargo del Tribunal, Jorge Gorini, ratificó lo que había dictado tras el fallo de la Corte Suprema de Justicia y sentenció: “estése a lo dispuesto en el día de ayer“.

Este martes, Gorini le dio cinco días hábiles a la expresidenta para presentarse en Comodoro Py y hacer efectiva su detención para comenzar a cumplir con su condena a seis años de prisión.

El mismo plazo también correrá para el resto de los condenados por la misma causa: Lázaro Báez (6 años), el ex secretario de Obras Públicas José López (6 años), el ex titular de la Dirección Nacional de Vialidad Nelson Periotti (6 años) y los ex funcionarios de Vialidad de Santa Cruz Mauricio Collareda (4 años), Juan Carlos Villafañe (5 años), Osvaldo Daruich (3 años y 6 meses), Raúl Santibañez (4 años) y Raúl Pavesi (4 años y 6 meses).