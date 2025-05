Los 50 deportistas más ricos del mundo acumularon u$s4.200 millones el último año

Los 50 deportistas más ricos del mundo acumularon US$ 4.200 millones el último año: los detalles

El mínimo para ingresar en el prestigioso Top 50 de la publicación es nada menos que u$s 53,6 millones . cifra que alcanzaron el golfista Xander Schauffele y Russell Wilson , de la NFL. Representa un aumento del 19% respecto al récord anterior de u$s45,2 millones, en 2024.

Quien sigue liderando en ranking mundial de Forbes con comodidad es nada menos que Cristiano Ronaldo. El futbolista portugués facturó u$s75 millones este año, superando sus US$ 260 millones del período anterior.

Esta nueva marca en el fútbol fue acompañada en otros tres deportes. En el básquetbol, Stephen Curry (Nº2, u$s156 millones), destronó al LeBron James, que era el líder en su discipina con u$s128,2 millones en 2024.

Fueron 11 años consecutivos de James como el jugador mejor pago de la NBA, hasta que Curry le arrebató ese lugar.

En el béisbol, Juan Soto (Nº7, US$ 114 millones), jardinero de los New York Mets, dejó atrás al fenómeno japonés Shohei Ohtani (Nº9, u$s102,5 millones).

En el fútbol americano, el mariscal de campo de los Dallas Cowboys Dak Prescott (n.º 4, u$s137 millones) superó sus propios u$s107,5 millones de 2021.

Otro detalle muy interesante es que el Top 50 de los deportistas mejores pagos del mundo no discrimina según la edad. En esta ocasión se registraron 4 atletas de 40 años o más, y 5 que tiene 25 años o menos.

Los "viejitos piolas" son Cristiano Ronaldo, LeBron James y Lewis Hamilton, que tienen 40 años; y al golfista Tiger Woods, de 49 años. La juventud, en tanto, está representada por Anthony Edwards (23), Erling Haaland y Vinicius Jr. (24), Trevor Lawrence y Justin Jefferson (25). La edad promedio del ranking es de 31 años, por debajo de los 33 de 2023.

Otros detalles interesantes es que 2 atletas llegaron a los u$s100 millones solo con patrocinios y negocios fuera del deporte. Y 18 nacionalidades están representadas entre los 50 atletas mejor pagos del mundo. A su vez, 18 atletas del ranking no estaban en la lista del año pasado.