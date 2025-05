Alfonso Prat Gay: "Este plan necesita un cheque de u$s20.000 millones todos los años"

El ex ministro de Hacienda criticó a los funcionarios por querer “dar la vuelta olímpica en el entretiempo”, y sugirió que el equipo económico no está cumpliendo con lo acordado con el FMI.

El exministro de Hacienda, Alfonso Prat Gay planteó dudas este miércoles sobre el programa de gobierno de Javier Milei al asegurar que “ no es sostenible en el mediano plazo”. El exfuncionario consideró que el valor de dólar debería ser más alto que el actual y criticó a los funcionarios por “festejar antes de tiempo”.

Prat Gay consideró que el programa requiere de inyección de dólares financieros para poder funcionar. “En el primer año fue el blanqueo, en el segundo es el acuerdo con el Fondo. No todos los años vas a tener un bono” , advirtió.

"El tipo de cambio debería ser más alto"

En ese sentido, dijo que “el tipo de cambio debería ser más alto” del que está marcando actualmente el mercado entre las bandas de flotación. Incluso, señaló que consta en el acuerdo con el FMI. “Hay que tener madurez para dar este tipo de debates”, sostuvo.

Advirtió, por otro lado, que “la tasa de inflación actual es más alta que la de planes previos de estabilización exitosos, que empezaron con niveles incluso más altos, a los 18 meses”.

El economista se mostró preocupado por la falta de acumulación de reservas del Banco Central, el cual, según ya descuenta el mercado, va a llevar a pedir un "waiver" al FMI en la primera revisión de junio.

“No hay antecedentes de planes de estabilización exitosos en la región en los cuales el sector exportador no haya tenido un rol central. El gobierno quiere demostrar que eso no es así esperemos que tenga razón”, afirmó el exfuncionario.

Prat Gay consideró que el equipo de Luis Caputo “tuvo éxito en convencer al Fondo Monetario Internacional convencer al fondo de que esta era la salida” para las restricciones que imponía el cepo cambiario, pero ironizó que “ahora hay que convencerlo al Fondo de que lo que acordaron no era exactamente lo que el Fondo creía, digamos”.

A su entender, el corazón del programa preveía un tipo de cambio más alto, para así favorecer las exportaciones y la compra de reservas del BCRA.

“Hay algunos funcionarios dicen, ‘bueno, esto es un waiver, le podemos pedir al Fondo’ pero bueno, consideremos también los costos de credibilidad de tener que pedir un waiver dos meses después de que arrancaste con un programa, Y un programa muy muy grande que costó en el Directorio porque era grande el monto”, indicó.

"El programa no es sostenible en el mediano plazo"

En ese sentido, aseguró que “ahora hay un único objetivo de política económica que es eh bajar la inflación al costo que sea”. “Yo puedo entender que eso sea una visión estratégica de corto plazo, no es este una visión sostenible en el mediano plazo”, alertó.

Ante el constante clima efusivo que muestran los funcionarios del gobierno frente a indicadores económicos favorables, el economista indicó que “cómo funcionario no se puede festejar antes de tiempo”. “Me preocupan los que dan la vuelta olímpica en el entretiempo”, advirtió.

El ex ministro de Hacienda dijo que “hace falta mucha más humildad para para presentar los resultados y también los desafíos por delante, porque si no hay una comprensión del inversor externo de que todavía hay desafíos, ese dinero no va a venir”, sostuvo.