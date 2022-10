River: cuándo Gallardo responderá si sigue o no siendo el DT

El entrenador, según trascendió, tomará estos partidos que restan de la Liga para clasificar al equipo a la próxima Copa Libertadores pero, principalmente, para testear el grado de compromiso de los jugadores con sus ideas futbolísticas. Es consciente de que 8 años de gestión no son poco -por no decir que es algo inédito- y que el desgaste es inevitable. También, y este no es un dato menor, el grado de apoyo de los dirigentes, muchos de ellos nuevos, luego de la salida de Rodolfo D'Onofrio, quien cumplió dos mandatos.

En la línea que sigue a Brito, se dejó trascender cierto "desconcierto" (por usar una palabra diplomática) por el escaso rendimiento de los refuerzos pedidos por el DT en el último mercado de pases. Los que apoyan su continuidad, se apoyan en un dato: Lionel Scaloni tiene prácticamente abrochada si continuidad en la Selección después del Mundial de Qatar, lo que baja una de las apetencias del DT millonario.

Lo que sí se sabe es cuándo tomará el técnico más exitoso de River la decisión. Y está claro que no pasará de este mes de octubre que acaba de comenzar. Es que, por cuestiones organizativas de las que Gallardo es obsesivo, no puede pasarse de los próximos días para definir temas básicas de la pretemporada (fecha de inicio, lugar o lugares, amistosos, juveniles que llevará a hacer esta experiencia). Allí se sabrá si se queda un año más e intenta revertir este mal año -con dos superclásicos perdidos- o si, en cambio, se decide por un descanso, que sería más que merecido.