Julián Álvarez con una actuación inolvidable fue clave para el triunfo de Argentina

El pibe del Manchester City fabricó en siete minutos el triunfo de su equipo. En el 32 apareció al espacio, su gran especialidad, para recoger un pase de Enzo Fernández. Tras tocar el balón chocó con el arquero Dominik Livakovic y el árbitro italiano Daniele Orsato pitó penal.

Si bien tuvo una gran actuación a lo largo de todo el Mundial y especialmente en este partido, su mejor momento llegó en el segundo gol de Argentina cuando recibió la pelota en mitad de cancha para salir de contra luego de un tiro libre de Croacia. El ex jugador de River encaró dentro del área y avanzó solo contra tres croatas y llegó a definir solo frente a la salida apurada del arquero Dominik Livakovi.

"La agarré, vi que varios compañeros se cruzaron, me venía picando mal pero me fue quedando para seguir y convertir y me fue quedando para convertir", relató Álvarez luego de su inolvidable gol.

Para coronar su gran partido, en el segundo tiempo definió con seguridad para sentenciar el partido y anotar el 3 a 0 después de una jugada increíble de Messi.

Julián Álvarez jugó este martes su mejor partido en la Selección argentina y justificó con dos goles y una participación clave en el restante por qué se ganó la titularidad en la Scaloneta para jugar este mundial.

El delantero expresó su felicidad y afirmó que está contento "en lo personal y por el grupo". "Hicimos un gran partido y estamos en la final. Ahora a descansar para esperar el gran partido del domingo", añadió.