Quién es Victoria Tanco, la golfista argentina que prometía ser una estrella y dejó el deporte para dedicarse a la religión

Los caminos de la vida pueden tener algunas turbulencias. A lo largo del tiempo se van conociendo nuevas historias que dejan una enseñanza: no importa que tan grande sea el éxito momentáneo que alguien tenga, todo puede cambiar. La protagonista de hoy se llama Victoria Tanco , una ex golfista que a tempranísima edad ganó algunos trofeos y cargaba sobre su espalda el peso de no decepcionar a nadie, y por sobre todo, a ella misma.

Siguiendo con sus logros personales, Tanco ganó su primer torneo internacional en Estados Unidos a los 11 años y alcanzó el número uno en el ranking Americano Junior a los 14. Siempre en ámbito de lo amateur, Victoria representó a la Asociación Argentina de Golf ganando algunos torneos sudamericanos y participando en el Mundial de Aficionados. Asimismo, la ex golfista supo ser medallista de los Juegos ODESUR 2014 (bronce) y cuando tenía 17 años ya contaba con cuatro participaciones en el Us Open .

"Me pasó que el éxito en este deporte me vino desde muy joven, el golf era yo misma. Sentía que el golf y Victoria eran sinónimos y mi único propósito en la vida consistía en jugar. Y se me volvió muy complicado seguir adelante cuando no empezó a irme bien", comentó la ex golfista en una entrevista para La Nación.

Además, Tanco reconoció que el proceso en donde intentó ser profesional se vio afectada ya que sus padres, pilares fundamentales en la corta carrera de la joven promesa, no pudieron acompañarla tanto en los torneos.

Asimismo, también reconoció lo que cambiaría si tuviese que arrancar de cero su carrera: "Mi estado de ánimo y mis emociones dependían de cómo me iba en los torneos, entonces se me hizo muy difícil separar la persona del juego. De arrancar de nuevo, cambiaría un concepto: en realidad no interesa cómo me vaya en la cancha, yo sigo siendo la misma y no importa cuán exitosa sea. Importa la persona, no los trofeos". En 2017, luego de haber hecho una prometedora carrera en su infancia y adolescencia, Tanco decidió abandonar el deporte para poder enfocarse en otro rubro.

La historia de Victoria Tanco, de golfista a la Mosaic Church

Una vez alejada de las largas canchas milimétricamente cuidadas con banderines y hoyos, Tanco eligió un camino muy distinto al que venía transitando: la fe en Cristo. Desde su despedida del deporte, Victoria se dedicó a asistir a la Mosaic Church, una iglesia ubicada en Orlando.

Dentro de la vida religiosa, Tanco decidió participar de numerosas actividades dentro de la iglesia: "Voy dos veces: los domingos y otro de los días lidero un grupo de chicas de trece años. Formar parte de esta iglesia y volverme cristiana me cambió en muchos sentidos y de manera indescriptible; puedo sentir el amor y la aceptación de los hermanos y hermanas de esta comunidad por quién soy yo".

Para su suerte, la experiencia del retiro en el golf para Victoria Tanco no fue tan traumática como sí pasa con muchos deportistas que deciden abandonar una vida de dedicación y sacrificio. Algunos ex deportistas atraviesan un largo duelo donde muchas veces les cuesta pensar en qué seguir o hacer. Sin embargo, ella encontró rápidamente su camino lejos de los campos de golf: "Tengo paz en mi corazón y mi propósito, ahora, es expandir el Reino de Dios".