Donald Trump lanzó su "billete de oro" mientras el precio del metal se dispara por sus propios aranceles

Ni la Casa Blanca ni la Organización Trump respondieron a consultas sobre la relación entre las medidas económicas y los beneficios personales del presidente. No obstante, los antecedentes indican que Trump controla cerca del 77,5% de Trump Store a través de una red de sociedades de responsabilidad limitada (LLC) y un fideicomiso revocable, según documentos públicos.

Si bien un souvenir de u$s47 parece irrelevante en comparación al patrimonio estimado de u$s4.900 millones que le atribuye Forbes, Trump ha demostrado interés incluso en pequeños ingresos: en una ocasión, llegó a cobrar un cheque de 13 centavos.

Controversias éticas y antecedentes

Según un informe ético presentado en enero de 2025, los abogados de Trump sostienen que la Constitución no impide que el presidente posea o administre empresas, y que todos sus activos están bajo un fideicomiso. Sin embargo, expertos en ética como Danielle Caputo, del Campaign Legal Center, advierten que, aunque no necesariamente se infrinja la ley, la situación "plantea preguntas legítimas" sobre si las decisiones de Trump priorizan el interés público o el personal.

La tienda Trump Store, fundada en 2007 y relanzada a fines de 2017, ha evolucionado de vender productos de golf a ofrecer una variedad de artículos promocionales ligados a su figura política, incluyendo la colección T45 y productos con el lema MAGA.

En 2023, la tienda registró ventas por u$s2,7 millones, consolidándose como un canal rentable de merchandising político. El "billete de oro" es el último ejemplo de cómo Trump capitaliza su imagen y el contexto económico global para reforzar su marca personal.