Escándalo en la Copa del Rey: enojo del Real Madrid y rumores de una final trunca

El conjunto blanco decidió no participar ni de la conferencia de prensa ni del entrenamiento oficial en el Estadio La Cartuja de Sevilla, sede del encuentro de este sábado, como protesta contra la designación arbitral. La situación escaló al punto de que medios españoles aseguraron que el club incluso evalúa no presentarse al partido, algo que ya fue desmentid por la "Casa Blanca".

Real Madrid reaccionó de inmediato. Emitió un comunicado oficial donde calificó de "inadmisibles" las declaraciones de los árbitros y denunció un “tono amenazante” que, según entienden, pone en duda la equidad de la final.

Ante la negativa de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) de remover a los jueces, el club decidió no acudir a ninguna de las actividades previstas. El DT Carlo Ancelotti y Luka Modric debían hablar en rueda de prensa y participar en una foto oficial con Hansi Flick y Ter Stegen -quien no jugará por lesión-, pero todo quedó suspendido.

Más temprano, medios de España aseguraron que la cúpula madridista analizaba seriamente no presentarse al duelo decisivo, algo que en las últimas horas fue desmentida por la entidad capitalina en un nuevo comunicado. "Real Madrid C. F. comunica que nuestro equipo nunca se ha planteado renunciar a jugar la final de mañana. Las desafortunadas e inapropiadas declaraciones de los árbitros designados para este partido, efectuadas 24 horas antes de la final, no pueden manchar un acontecimiento deportivo de trascendencia mundial", afirmó la institución "merengue"

El malestar se disparó también por un informe emitido por RMTV, el canal oficial del club, que destacó la diferencia de rendimiento del Madrid y el Barça con De Burgos como árbitro: 64% de victorias para los blancos contra 81% para los culés.

Nuevo Comunicado Oficial. — Real Madrid C.F. (@realmadrid) April 25, 2025

La RFEF, por su parte, ratificó la designación de los jueces y fue tajante: “No vamos a bailar al son que nos marque ningún equipo”. La negativa a sustituir al árbitro deja firme la presencia de De Burgos y González Fuertes para dirigir el partido, pese a la presión pública del Merengue.

Mientras tanto, desde el entorno del Barcelona adoptaron una postura más conciliadora. El técnico Hansi Flick desdramatizó la situación y pidió respeto hacia los árbitros: “Esto es fútbol, un deporte. Todos cometemos errores y necesitamos cuidar a los que forman parte del juego”.

En paralelo, trascendió que el presidente madridista, Florentino Pérez, no asistirá a la cena oficial previa al partido, en otro gesto de desaprobación institucional. Será reemplazado por Emilio Butragueño, mientras que Joan Laporta representará al equipo catalán. El telón todavía no se ha levantado, pero el clásico ya se juega fuera del campo, y el fútbol español contiene la respiración.