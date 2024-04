Revelaron los motivos por los que Lionel Messi se fue de Barcelona

Jaume Roures, fundador de Mediapro y avalista del presidente Joan Laporta en Barcelona, sacó a la luz que el conjunto culé no solo rechazó que el jugador siguiera en 2021 por cuestiones de dinero. Hubo exigencias que no gustaron al Camp Nou.

Lionel Messi en el momento de anunciar que no firmará con el Barcelona. Fue en agosto de 2021.

Pasaron más de dos años y medio de la partida de Messi del Barcelona y sigue siendo tema de debate en España. El último en comentar alrededor del tema no es otro que Jaume Roures, el fundador de Mediapro y avalista del presidente el club Joan Laporta. El empresario catalán devela que no solo hubo motivos económicos o en relación con las finanzas del club para no seguir adelante con una renovación que en 2021 afirma que estaba pactada. Se habla de presiones del entorno del argentino a la entidad y un de homenaje que para el futuro queda en veremos.