Lionel Messi dejó abierta la posibilidad de jugar el Mundial 2026: "Está lejos, pero pasa rapidísimo"

Messi tendrá 40 años cuando se juege el Mundial Estados Unidos 2026, pero no descarta nada. "Voy día a día y veo cómo me siento físicamente y ser sincero conmigo mismo”, afirmó.

"Es una temporada larga porque no termina hasta diciembre y está el Mundial de Clubes. Pienso y veo, pero no me quiero poner metas. Voy día a día y veo cómo me siento físicamente y ser sincero conmigo mismo”, contó sobre la situación actual del astro argentino, hoy en el Inter de Miami.