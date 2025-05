Ricardo Bochini sorprendió con su opinión sobre la posible llegada de Gabriel Milito a Boca

"Milito puede dirigir en Boca, porque Boca es un grande del fútbol, no sólo de Sudamérica, sino del mundo. Yo creo que puede dirigirlo" , reconoció "El Bocha" sobre el ex futbolista surgido en el club de Avellaneda.

"La gente de Independiente lo votaría igual, porque va a dejar todo por Independiente como lo hizo en su carrera. Como hincha y como jugador. No tiene nada que ver una cosa con la otra", reconoció en relación al deseo del "Mariscal" de asumir un cargo político en el "Rojo".

Bochini recordó las diferencias que mantuvo con el ex zaguero central cuando el histórico 10 se mostró disconforme con el rendimiento del elenco de Avellaneda durante su ciclo como director técnico.

"Después de un partido en cancha de Lanús, cuando jugó contra Defensa, dije que Independiente no era lo que se estaba viendo. A él no le gustó lo que dije", mencionó.

Y concluyó: "Me habló su representante y me dijo que no le había gustado lo que yo dije. Y bueno, no hablé más después de ese día".